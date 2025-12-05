快訊

台股12月攻頂有望？ 法人揭示「四大創高密碼」

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

南投首件國土計畫法鄉村地區規畫案上路 牽動六成非都市土地發展

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市首件依國土計畫法提出的地區規畫案上路，牽動南投市六成非都市土地發展。圖／南投市公所提供
南投市首件依國土計畫法提出的地區規畫案上路，牽動南投市六成非都市土地發展。圖／南投市公所提供

南投市首件依國土計畫法推動的鄉村地區整體規畫正式啟動，將決定未來10至20年土地利用、基礎建設及生活樣貌。規畫涵蓋全市逾六成非都市土地，影響9大鄉村聚落與20處里集居地。市公所強調，將把市民意見完整納入，為南投帶來更好的生活環境。

南投市公所表示，南投市7160公頃非都市土地中，超過六成土地納入此次規畫，從居住品質、公共服務、聚落安全到產業動能，都將重新盤整，是重塑南投空間發展的長期政策工具。規畫內容將同步處理交通動線、公共設施不足及農村風貌保存等課題，希望讓城市便利與鄉村宜居性並行。

這項規畫由南投市公所與縣府共同爭取國土署500萬元補助，執行期程自2025年至2028年，將依法完成基礎調查、深度訪談、課題盤點與地方工作坊等程序。此外，鳳山社區與旺來園區另獲兩筆各100萬元的區域計畫補助，總經費達700萬元，盼在保留聚落特色的前提下強化在地產業。

市長張嘉哲表示，規畫團隊將深入每個里、每個聚落，逐筆記錄土地現況與使用需求，做到一片土地、一戶人家都被完整掌握。他說，好的規畫不能急，需要更多在地訪談與地方協作，凝聚共識才能做出真正貼近民意的方案。

張嘉哲強調，市公所會把民意轉化為具體規畫內容，送交縣府與中央審議，確保南投市每個角落都被正視。他呼籲市民踴躍參與，把需求說清楚，把問題找出來，這是改變南投未來生活樣貌的重要契機，希望大家一起讓南投變得更好。

南投市首件依國土計畫法提出的地區規畫案上路，牽動南投市六成非都市土地發展。圖／南投市公所提供
南投市首件依國土計畫法提出的地區規畫案上路，牽動南投市六成非都市土地發展。圖／南投市公所提供
南投市首件依國土計畫法提出的地區規畫案上路，牽動南投市六成非都市土地發展。圖／南投市公所提供
南投市首件依國土計畫法提出的地區規畫案上路，牽動南投市六成非都市土地發展。圖／南投市公所提供

南投 國土計畫法 公共

延伸閱讀

配偶互贈土地 可暫免土增稅

街頭能量全面引爆 南投 LET’S DANCE 街舞大賽6日登場

南投市推新福利！市民意外身故可領10萬元 明年上路

南投市加碼敬老禮金 10萬意外身故慰問金將上路

相關新聞

影／上百人到台中市府抗議 要求儲能廠退出住宅區

盛日儲能科技公司以工廠附屬施設名義，規畫在在台中市豐原區翁社里興建儲能場，方便翁子變電所用電調度，不過當地民眾擔憂若日後...

925萬顆電池成不定時炸彈？豐原人圍市府轟滾出去 業者說話了

逾百名台中豐原反儲能自救會、翁社里居民今到市府拉白布條，憂心盛日儲能科技將在當地設置大型電力儲能場有925萬顆鋰電池將成...

好市多台中第三店落腳這裡！地主透露：正朝這方向前進

針對好市多台中第三店選址，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審查，而市府通過...

社頭織襪芭樂觀光節12日登場 藝人一連唱3天

彰化縣社頭織襪芭樂觀光節將於12月12日到14日一連3天在社頭果菜市場登場，民眾可來買織襪、吃芭樂，還有稻草創意裝置藝術...

台中「星燃計畫」3個月減重競賽落幕 冠軍突破瓶頸狂瘦35.3公斤

台中市政府舉辦「2025台中星燃計畫：終結超重挑戰」，今天發布成果，宣布為期3個月的健康競賽落幕。活動吸引2萬7786人...

南投首件國土計畫法鄉村地區規畫案上路 牽動六成非都市土地發展

南投市首件依國土計畫法推動的鄉村地區整體規畫正式啟動，將決定未來10至20年土地利用、基礎建設及生活樣貌。規畫涵蓋全市逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。