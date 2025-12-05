南投首件國土計畫法鄉村地區規畫案上路 牽動六成非都市土地發展

南投市首件依國土計畫法推動的鄉村地區整體規畫正式啟動，將決定未來10至20年土地利用、基礎建設及生活樣貌。規畫涵蓋全市逾六成非都市土地，影響9大鄉村聚落與20處里集居地。市公所強調，將把市民意見完整納入，為南投帶來更好的生活環境。

南投市公所表示，南投市7160公頃非都市土地中，超過六成土地納入此次規畫，從居住品質、公共服務、聚落安全到產業動能，都將重新盤整，是重塑南投空間發展的長期政策工具。規畫內容將同步處理交通動線、公共設施不足及農村風貌保存等課題，希望讓城市便利與鄉村宜居性並行。

這項規畫由南投市公所與縣府共同爭取國土署500萬元補助，執行期程自2025年至2028年，將依法完成基礎調查、深度訪談、課題盤點與地方工作坊等程序。此外，鳳山社區與旺來園區另獲兩筆各100萬元的區域計畫補助，總經費達700萬元，盼在保留聚落特色的前提下強化在地產業。

市長張嘉哲表示，規畫團隊將深入每個里、每個聚落，逐筆記錄土地現況與使用需求，做到一片土地、一戶人家都被完整掌握。他說，好的規畫不能急，需要更多在地訪談與地方協作，凝聚共識才能做出真正貼近民意的方案。