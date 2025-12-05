快訊

台中雅豐盃21日潭子開走 挑戰捐款總額破300萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
由雅豐不動產團隊公益協會主辦的「雅豐盃慈善公益健走」，12月21日盛大登場。記者趙容萱／攝影
由雅豐不動產團隊公益協會主辦的「雅豐盃慈善公益健走」，12月21日盛大登場。記者趙容萱／攝影

中台灣具指標性的公益盛事、第8屆「雅豐盃慈善公益健走」12月21日在台中潭子僑忠國小盛大登場。主辦單位雅豐不動產團隊公益協會說，延續「您來運動，雅豐就為您捐100元」，預計吸引5000人參與，力拚歷年累計捐款破300萬元大關。

另外，第八屆「想辦法Work It Out」愛心市集，12月6日在台中美術綠園道盛大登場。今年以「減碳零垃圾」為核心，號召超過百位攤主、新住民、校園社團及公益團體響應，現場將販售九成新物資與手作良品，打造一場結合環保、藝術與公益的城市盛會。

雅豐不動產團隊董事長紀樹能說，今年最大亮點是首度增設「競走比賽」，邀請剛奪下全大運女子1萬公尺競走冠軍的鍾紹薰到場指導，示範競走技巧，並與民眾近距離互動。

他指出，活動2016年舉辦以來，只要民眾完成健走，協會即捐出100元善款，全數用於支持潭子、大雅、神岡、后里、豐原及北屯弱勢學童教育補助，已累計逾2.6萬人次參加、捐款突破260萬元，今年目標一舉突破300萬元，為孩子鋪設希望之路。

活動當天還規畫裝扮健走、社區市集、健康按摩及豐富摸彩，營造濃厚的節慶氛圍。最大贊助商雅硯建設也藉此機會公開后里區別墅新案，展現企業深耕在地與回饋社會的決心。

今年承辦單位包括台灣房屋大雅、雅豐后里、雅豐豐原、雅豐永旺、雅豐潭子、雅豐北屯、雅豐沙鹿特許加盟店，及雅豐房屋神岡店等。目前健走與競走報名都已開放，民眾可透過連結報名。健走報名：https://www.surveycake.com/s/kG84Z；競走比賽報名：https://irunner.biji.co/2025YafengRace

健走 后里

