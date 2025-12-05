台中第3家好市多 有望落腳精機舊址

台中市都市計畫委員會本月2日審議通過「台中精機廠股份有限公司遷廠」都更案，被視為好市多台中第三店的最可能選址。市長盧秀燕被動證實「地主確有提申請案」，強調後續將報內政部都委會審查，最後得由好市多拍板。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向；未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

台中市都委會2日通過台中精機廠公司遷廠都市計畫變更案，委員會修正後通過，市長盧秀燕昨受訪表示，地主已提出用地審查申請，「確實有其可能性」。但她強調，「此案」後續將依規提報內政部都委會續行審議，一切仍須業者最後拍板。

盧秀燕指出，台中精機舊廠基地面積約3.21公頃，位在大肚山科技走廊，距離中科園區很近，又鄰近台灣大道及未來捷運藍線B9、B10站，是交通重要節點。

台中精機表示，感謝市府協助完成舊廠的都市計畫變更，舊廠土地面積約1萬餘坪，公司2024年完成遷廠至台中精密機械科技園區。據了解，台中精機舊廠當初購地成本約2億餘元，目前市價上看60億元，如果定案，好市多將採承租土地方式營運，至少20年起跳。

經發局表示，市府與台中精機持續就用地設置整體規畫、進出口人流動線及交通動線等影響進行討論，多次接洽拜訪Costco，推動此案為台中第三家店潛在用地。

都發局指出，配合台中精機遷廠至精密機械二期 ，舊廠土地將轉型為產業專用區，不僅活化舊廠土地，回應市都委會要求變更公益性，已提高公設回饋比例。

無黨籍市議員陳廷秀則指出，市府發布消息後，不少海線居民詢問，他強調，案子「尚未定案」，仍需內政部都委會審查，經求證也尚未獲美國總部正式同意，他呼籲市府應顧及地區均衡發展，爭取好市多落腳海線。