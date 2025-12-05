聽新聞
0:00 / 0:00

台中第3家好市多 有望落腳精機舊址

聯合報／ 記者陳秋雲黃寅／台中報導

台中市都市計畫委員會本月2日審議通過「台中精機廠股份有限公司遷廠」都更案，被視為好市多台中第三店的最可能選址。市長盧秀燕被動證實「地主確有提申請案」，強調後續將報內政部都委會審查，最後得由好市多拍板。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向；未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

台中市都委會2日通過台中精機廠公司遷廠都市計畫變更案，委員會修正後通過，市長盧秀燕昨受訪表示，地主已提出用地審查申請，「確實有其可能性」。但她強調，「此案」後續將依規提報內政部都委會續行審議，一切仍須業者最後拍板。

盧秀燕指出，台中精機舊廠基地面積約3.21公頃，位在大肚山科技走廊，距離中科園區很近，又鄰近台灣大道及未來捷運藍線B9、B10站，是交通重要節點。

台中精機表示，感謝市府協助完成舊廠的都市計畫變更，舊廠土地面積約1萬餘坪，公司2024年完成遷廠至台中精密機械科技園區。據了解，台中精機舊廠當初購地成本約2億餘元，目前市價上看60億元，如果定案，好市多將採承租土地方式營運，至少20年起跳。

經發局表示，市府與台中精機持續就用地設置整體規畫、進出口人流動線及交通動線等影響進行討論，多次接洽拜訪Costco，推動此案為台中第三家店潛在用地。

都發局指出，配合台中精機遷廠至精密機械二期 ，舊廠土地將轉型為產業專用區，不僅活化舊廠土地，回應市都委會要求變更公益性，已提高公設回饋比例。

無黨籍市議員陳廷秀則指出，市府發布消息後，不少海線居民詢問，他強調，案子「尚未定案」，仍需內政部都委會審查，經求證也尚未獲美國總部正式同意，他呼籲市府應顧及地區均衡發展，爭取好市多落腳海線。

台中市 好市多 海線地區

延伸閱讀

中市府公布好市多選址為炒地皮？盧秀燕舉輝達為例：不贊成反商情緒

為COSTCO宣布設點惹議 盧秀燕：重大投資都會協助

盧秀燕喊「第四次政黨輪替」 何欣純：人民決定、台中市也需要

第四次政黨輪替？ 盧秀燕：民進黨執政夠了

相關新聞

好市多台中第三店落腳這裡！地主透露：正朝這方向前進

針對好市多台中第三店選址，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審查，而市府通過...

大甲4里苦等十年！民代爭取4609萬換管線 改善450戶用水品質

為解決海線地區長期水壓不足及管線老舊問題，立法委員蔡其昌今天偕同台灣自來水公司及地方民代，會勘大甲區頂店、江南、庄美、文...

台中第3家好市多 有望落腳精機舊址

台中市都市計畫委員會本月2日審議通過「台中精機廠股份有限公司遷廠」都更案，被視為好市多台中第三店的最可能選址。市長盧秀燕...

影／斑馬線只畫一半？台中大里街頭離譜標線 市府：扣罰廠商立即補繪

什麼，斑馬線竟只畫一半？台中市大里區中興路二段706巷的舊菸廠前道路，行人穿越道路的斑馬線竟只畫了一半，許多行人通過時不...

林世賢市長神助攻「彰化隊」直通印度 打開兆元商機大門！

誰說只有中央能打國際盃？其實地方政府也能躍上國家級戰略舞台！由彰化市公所與林世賢市長一手催生的「彰化隊」共同主辦的「台印跨國產業交流論壇」，於12月3日在彰化市火熱登場！這場堪稱「世紀握手」的交流，不

台中購物節預算引爆攻防 綠營要求全刪、藍營力挺續辦

台中市議會今日進行三讀議案第二讀會，多名民進黨議員集中火力質疑台中購物節效益，要求刪除相關預算。經發局則強調，今年活動舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。