第八屆「想辦法Work It Out」愛心市集12月6日暖心登場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
第八屆「想辦法Work It Out」愛心市集，將於12月6日在美術綠園道暖心登場。圖／業者提供
第八屆「想辦法Work It Out」愛心市集，將於12月6日在美術綠園道暖心登場。圖／業者提供

邁入第八年的「想辦法Work It Out」愛心市集活動，將於12月6日在台中美術綠園道暖心登場，本屆市集以「減碳零垃圾」為核心理念，超過百位攤主、新住民攤友、校園社團與公益單位響應，以九成新物品、家中珍藏、環境友善商品與手作作品進行義賣。

這項活動由台中市政府地政局指導、台中市想辦法愛心公益協會主辦，並由台中市不動產代銷經紀商業同業公會、台中市不動產經紀人公會、台中市租賃住宅服務商業同業公會及黃守達議員服務處共同協辦。

今年活動邁入第八年，在攤主、表演團隊、志工與市民的接力參與下，台中城市的善意持續累積，讓這份「穩穩的愛」在冬日再次發光。

本屆市集以「減碳零垃圾」為核心理念，超過百位攤主、新住民攤友、校園社團與公益單位響應，以九成新物品、家中珍藏、環境友善商品與手作作品進行義賣，實際延長物品生命，使美術綠園道成為乾淨、明亮、沒有垃圾堆積的「愛心二手市集」。

其中，由惠明視障者教養院師生帶來的「苔球義賣」最受矚目；新住民攤友也以行動回饋城市，她們帶著家鄉的色彩與笑聲站上一整天，用最柔軟卻最堅定的方式支持公益。

今年市集安排多組表演團隊，以藝術活力陪伴公益，包括：覓靚佛拉明哥藝術中心帶來濃烈的西班牙風情舞步；私立華盛頓小學合唱團 × 星頌女聲以童聲與女聲交織成純淨和聲；無所畏樂團以青春搖滾點燃現場；紐大可 × 惠明樂團 × 豆比手語用音樂與手語展現視障孩子的生命力。

泰耶爾墩親子愛樂團以親子共演呈現家庭的溫度；忠孝國小鼓藝社以震撼鼓聲帶動氣勢；忠孝國小及惠來國小長笛團以柔美笛音為午後增添光彩；壹柒柒舞團則以活力舞步為活動畫下熱鬧尾聲。每一段演出，都把藝術的力量化為溫暖，讓公益在城市中自然流動。

「想辦法 Work It Out」不只是公益市集，更是一場跨世代、跨文化、跨族群的城市聚會。有人帶著物資，有人帶著時間，有人帶著手作或才華，也有人牽著孩子一起參與。12月6日的美術綠園道，預期將再次擠滿想淘寶的人、想做愛心的人、想散步的人、想支持這座城市的人，一起讓愛發光。

