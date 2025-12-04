彰化警局打詐及掃黑績效連年霸榜 榮獲國家警光獎團體及個人獎

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
內政部警政署舉辦的「114年國家警光獎」頒獎典禮，彰化縣在團體組以打詐及掃黑連續拿下全國指標性專案的連霸紀錄，個人組也有3位同仁獲得優等肯定，分別獲警政署長張榮興（左4）表揚。圖／縣警局提供
內政部警政署舉辦的「11年國家警光獎」頒獎典禮，彰化縣不但在團體組以打詐及掃黑連續拿下全國指標性專案的連霸紀錄，個人組也有3位同仁獲得優等肯定。警察局長陳明君說，面對詐欺、黑道與資安等快速變化的治安挑戰，將持續推動科技設備更新、強化跨單位合作與在地勤務深耕。

面對詐騙集團橫行，彰化縣警察局打詐成績斐然，除在全國同步打詐專案再度奪下全國第一，並已是連續四年蟬聯。過去一年內，彰化警方共查獲189件詐欺集團案件、1044名成員，成功扣得現金、不動產與虛擬貨幣等不法所得，總額超過4.7億元，獲得四連霸絲毫不僥倖。

在掃黑肅槍部分，彰化警方同樣交出亮眼成績，今年獲獎的治平成果包含查獲47件案件、329人到案，並查到近3000萬元不法利得，成功完成全國同步掃黑行動五連霸，並持續透過強化情資網絡以及主動偵辦策略，有效掃黑肅槍。

彰化今年也有三名員警在個人組獲得優等表揚，其中，刑事警察大隊偵查員歐州朋過去一年偵破重大假投資詐欺案，成功查獲游姓嫌犯等37名成員，並向上溯源查出以投資公司為名義的詐欺網路；詐欺金額高達兩億元，另查扣現金400餘萬元，案件規模龐大。

員林分局偵查隊小隊長陳宏斌則在毒品與槍械偵查上表現突出，不僅查獲大量海洛因，也破獲自製槍械與爆裂物案件，避免相關危險物品流入社會；資訊科科長柯宏叡帶領團隊打造警政稽核分析平台，利用AI協助各單位即時發現日誌異常，使114年上半年稽核件數達491件，較去年同期成長超過3倍，是今年頒獎典禮中特別受到矚目的創新成果。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

詐欺 警察 虛擬貨幣 詐騙集團

