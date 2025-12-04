好市多台中第三店落腳這裡！地主透露：正朝這方向前進

針對好市多台中第三店選址，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審查，而市府通過的申請案就是位在台灣大道旁以及鄰近東海別墅和捷運藍線B9、B10站的台中精機舊廠，最終由好市多正式對外公布。地主、台中精機高層人士證實，正朝那個方向進行。

據了解，台中精機由黃奇煌1954年成立，是中部知名的工具母機龍頭，舊廠土地分兩次購入，最早是1971年購進2甲多，總計7千多坪，花了3百多萬元，當時的台中港路很小，地處偏遠，連台中港都還沒有興建。

第二次購地是經營20多年後，感覺空間不夠用，又再次買下相鄰的農地2千7百多坪，每坪要6萬多元，後來才使得總面積達1萬坪，總計斥資接近2億元。

對於市府已證實好市多第三店就選址在此，台中精機高層人士說，台積電在中科二期設廠，會帶來不少人口，未來捷運藍線通過，交通也很便利，若好市多能設廠，的確會帶給當地生活和購物的便利，樂見土地能夠活化。

台中精機高層人士說，為因應實際需求，他們2019年已遷至精密園區的的新廠營運，舊廠在2018年就向市府提出變更為產業團區的申請，以進一步利用，當時還是林佳龍市長任內，而產業團區可供物流、展場、辦公大樓以及大賣場等的使用，更為全面。

這位人士說，2、3年前好市多透過市府經發局前來接觸，雙方就設店一事評估過多次，非常仔細且各方面都有討論，而這塊萬坪土地未來只租不賣。以好市多而言，租期都會在20年以上。

好市多今並未明確回應，僅透過公關公司說，好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

市府指出，台中市都市計畫委員會2日已審議通過「台中精機廠遷廠」都市計畫變更案，決議修正後准予通過，並將依程序提報內政部都委會續審。該基地被視為Costco極具潛力的第三店落腳點。