快訊

陸軍出包！實彈射擊失控軌跡曝光 「砲彈打到自家來」波及3戶民宅

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

大甲4里苦等十年！民代爭取4609萬換管線 改善450戶用水品質

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立委蔡其昌今前往會勘大甲區頂店、江南、庄美、文武4里的自來水管線汰換工程。圖／民眾提供
立委蔡其昌今前往會勘大甲區頂店、江南、庄美、文武4里的自來水管線汰換工程。圖／民眾提供

為解決海線地區長期水壓不足及管線老舊問題，立法委員蔡其昌今天偕同台灣自來水公司及地方民代，會勘大甲區頂店、江南、庄美、文武4里的自來水管線汰換工程。他宣布已爭取兩項工程總經費約4609萬元，預計明年底前完工，可改善當地超過450戶居民的用水品質。

蔡其昌表示，過去十多年來持續推動海線地區自來水改善計畫，主要工作包括協助無自來水地區爭取延管工程，以及汰換老舊管線，避免因管線老化導致水壓不足、出水量過小，甚至影響用水安全。

這次獲核准的工程包括「大甲區仁愛街汰換管線工程」及「大甲區彈正路、經國路汰換管線工程」兩案，施作範圍涵蓋大甲區庄美里、江南里、頂店里及文武里等四個里；持續改善海線用水，工程將汰換超過4公里的老舊管線，全數經費由台灣自來水公司支應。

台水第四區管理處副處長曾沛聰指出，管線更新完成後，將同步進行道路修復工程，全面提升用水及道路品質，預計2026年底前全數完工，屆時可大幅改善當地居民的用水環境。

蔡其昌更強調，施工期間安全是第一要務，要求相關單位務必留意現場作業及交通疏導，包括臨時覆蓋物及鋼板必須確實固定，避免車輛經過時產生噪音或造成交通安全疑慮，並承諾會持續監督施工品質，並爭取更多工程計畫，逐步提升整體供水穩定度。

立委蔡其昌今前往會勘大甲區頂店、江南、庄美、文武4里的自來水管線汰換工程。圖／民眾提供
立委蔡其昌今前往會勘大甲區頂店、江南、庄美、文武4里的自來水管線汰換工程。圖／民眾提供
立委蔡其昌今前往會勘大甲區頂店、江南、庄美、文武4里的自來水管線汰換工程。圖／民眾提供
立委蔡其昌今前往會勘大甲區頂店、江南、庄美、文武4里的自來水管線汰換工程。圖／民眾提供

蔡其昌 海線地區 水公司

延伸閱讀

台中漢杞焚化爐爭議 民團要求停工 環局：檢視事證

表態選台中西屯區議員 「小草女神」劉芩妤：帶來白色力量

影／台中大里男子「快車道上打滾」路人側目 警方將約談

影／斑馬線只畫一半？台中大里街頭離譜標線 市府：扣罰廠商立即補繪

相關新聞

影／斑馬線只畫一半？台中大里街頭離譜標線 市府：扣罰廠商立即補繪

什麼，斑馬線竟只畫一半？台中市大里區中興路二段706巷的舊菸廠前道路，行人穿越道路的斑馬線竟只畫了一半，許多行人通過時不...

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

台中市在南屯及北屯已各有1家好市多，市長盧秀燕今天證實台中市第3家將設在海線的台中精機舊廠，對於長期爭取好市多卻未能如願...

台中購物節預算引爆攻防 綠營要求全刪、藍營力挺續辦

台中市議會今日進行三讀議案第二讀會，多名民進黨議員集中火力質疑台中購物節效益，要求刪除相關預算。經發局則強調，今年活動舉...

好市多台中第三店落腳這裡！地主透露：正朝這方向前進

針對好市多台中第三店選址，台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請通過，後續仍需報請內政部審查，而市府通過...

大甲4里苦等十年！民代爭取4609萬換管線 改善450戶用水品質

為解決海線地區長期水壓不足及管線老舊問題，立法委員蔡其昌今天偕同台灣自來水公司及地方民代，會勘大甲區頂店、江南、庄美、文...

林世賢市長神助攻「彰化隊」直通印度 打開兆元商機大門！

誰說只有中央能打國際盃？其實地方政府也能躍上國家級戰略舞台！由彰化市公所與林世賢市長一手催生的「彰化隊」共同主辦的「台印跨國產業交流論壇」，於12月3日在彰化市火熱登場！這場堪稱「世紀握手」的交流，不

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。