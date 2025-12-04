聽新聞
0:00 / 0:00
大甲4里苦等十年！民代爭取4609萬換管線 改善450戶用水品質
為解決海線地區長期水壓不足及管線老舊問題，立法委員蔡其昌今天偕同台灣自來水公司及地方民代，會勘大甲區頂店、江南、庄美、文武4里的自來水管線汰換工程。他宣布已爭取兩項工程總經費約4609萬元，預計明年底前完工，可改善當地超過450戶居民的用水品質。
蔡其昌表示，過去十多年來持續推動海線地區自來水改善計畫，主要工作包括協助無自來水地區爭取延管工程，以及汰換老舊管線，避免因管線老化導致水壓不足、出水量過小，甚至影響用水安全。
這次獲核准的工程包括「大甲區仁愛街汰換管線工程」及「大甲區彈正路、經國路汰換管線工程」兩案，施作範圍涵蓋大甲區庄美里、江南里、頂店里及文武里等四個里；持續改善海線用水，工程將汰換超過4公里的老舊管線，全數經費由台灣自來水公司支應。
台水第四區管理處副處長曾沛聰指出，管線更新完成後，將同步進行道路修復工程，全面提升用水及道路品質，預計2026年底前全數完工，屆時可大幅改善當地居民的用水環境。
蔡其昌更強調，施工期間安全是第一要務，要求相關單位務必留意現場作業及交通疏導，包括臨時覆蓋物及鋼板必須確實固定，避免車輛經過時產生噪音或造成交通安全疑慮，並承諾會持續監督施工品質，並爭取更多工程計畫，逐步提升整體供水穩定度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言