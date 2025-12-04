快訊

影／斑馬線只畫一半？台中大里街頭離譜標線 市府：扣罰廠商立即補繪

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區中興路二段706巷的舊菸廠前道路，行人穿越道路的斑馬線不知為何只畫了一半。圖／江和樹提供
台中市大里區中興路二段706巷的舊菸廠前道路，行人穿越道路的斑馬線不知為何只畫了一半。圖／江和樹提供

什麼，斑馬線竟只畫一半？台中市大里區中興路二段706巷的舊菸廠前道路，行人穿越道路的斑馬線竟只畫了一半，許多行人通過時不知該如何是好，紛張望不趕過街。市議員江和樹今前往勘查，要求市府應該盡速補助。

當地斑馬線只畫了一半，許多學生、老人要過街時，觀望了很久，等到沒有車子時，才戰戰兢兢通過，甚至還回頭看看，納悶為何會如此？

江和樹說，這種情形已經4天了，看看四周並未有施工人員，應該不是還在施工中，但竟會斑馬線只畫半的情形，實在「太離譜了」！

台中市政府建設局說，大里區中興路二段上個月29日進行燙平工程，廠商未於24小時內完成主要標線繪設，違反建設局施作規範，將依約扣罰廠商及監造單位；行穿線未完成部分，會立即補繪，預計今晚完成。

建設局說，針對廠商此次未於機關要求時程完成標線繪設，建設局深表歉意，將加強事前檢核及施工中督導，避免類似情況再度發生。

江和樹 台中市 行人

