好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

台中市在南屯及北屯已各有1家好市多，市長盧秀燕今天證實台中市第3家將設在海線的台中精機舊廠，對於長期爭取好市多卻未能如願的彰化縣真是情何以堪。縣府官員表示，好市多去年曾再來彰化問路，縣府建議設在正辦理通盤檢討的彰化交流道特定區內，但好市多一直沒有回應。

美商好市多（Costco）目前在台灣有14家分店，依好市多統計，台中南屯店是好市多全球最賺錢的「店王」，不僅沒受3年前開幕的北屯店影響，人潮依然搶搶滾。縣府人員指出，台中南屯店拜地利之便，百億營業額有3成是彰化人貢獻，就因彰化人消費能力高，好市多來彰化展店的訊息，多年來從未停過，但一直「只聞樓梯響，不見人下來」。

彰化縣政府經濟暨綠能開發處表示，好市多過去確曾多次尋求縣府協助，希望提供適當土地展店，但好市多開分店的條件門檻很高，由於新開的分店都有加油站，首先土地面積要1萬坪以上，而且要四面臨路、臨近市區，也不能離南屯店太近，地目要商業區或產業專用區，在彰化目前根本很難找到符合條件土地。

彰化市最早傳出好市多開分店地點，是彰化市建國南路與中山路3段設彰化分店，並做了交通影響評估，卻因為產權複雜，最後才得不放棄；縣府也曾推薦衛生局前占地3400坪的「機28」用地，但土地過小未被考慮；後來又傳出看上彰化市與和美鎮交界處的一筆7、8000坪土地，卻是「假消息」；縣府也曾建議田中高鐵彰化市的專用區土地，卻再因面積不足，沒被接受。

縣府官員表示，好市多對於來彰化開分店仍然不放棄，去年再度來彰化詢問。縣府建議，彰化縣政府正在辦理總面積達1400公頃的彰化交流道特定區附近地區都市計畫通盤檢討案，目前已呈報內政部都委會審議，區內結合重大交通、產業機能及大巨蛋、新縣政中心、新縣總圖、萬坪公園綠地等重大公共設施，將打造成「彰化信義計畫區」，希望好市多瞄準這地點開分店，不過，好市多也沒有具體回應。

雖然網友一直吶喊爭取好市多來彰化開分店，地方也有不同聲音，認為就近去好市多消費雖然方便，但如果好市多在彰化真的找不到適合用地，也不用強求，畢竟彰化人要去好市多消費，路途其實不遠，而且也不是每天要去消費，好市多設在台中也好，就讓台中去塞車，彰化反而樂得輕鬆。

縣府經綠處表示，仍然歡迎縣內提供符合好市多需求的土地，縣府會積極協助，早日爭取好市多來彰化開分店。