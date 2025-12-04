台中購物節預算引爆攻防 綠營要求全刪、藍營力挺續辦

台中市議會今日進行三讀議案第二讀會，多名民進黨議員集中火力質疑台中購物節效益，要求刪除相關預算。經發局則強調，今年活動舉辦39天即突破200億元登錄金額，外縣市每日貢獻近1億元，是全台唯一突破百億規模的購物節。

民進黨議員林德宇質疑購物節效益有限，主張全刪2.7153億元預算，並提議將節省經費挹注3億元補助家戶購買廚餘機，每戶補助1萬元、共3萬戶，以因應廚餘去化危機。他並要求刪除第二預備金1.5億元，批評環保局竟動用垃圾車宣傳購物節，反而忽略更迫切的廚餘分類宣導。

議員黃守達指出，購物節綁定載具採「回溯方式」，即使最後一天登錄，10月24日後的消費都算入，造成金額被「灌水」。他質疑市府無法分辨「誘發消費」與「自然消費」，宣傳卻集中在市長曝光，因此主張將明年度購物節3.6億元預算全數刪除。

議員陳俞融批評，台中振興活動流於「煙火式政策」，庶民感受有限；若市府堅持辦理，應將抽現金改為台中專屬消費券，確保金流留在在地。

議員陳淑華則從薪資數據切入，指出台中薪資於六都墊底，意味購物節難以有效帶動本地經濟，反成市府的大外宣工具。她批評宣傳費年年暴增、市長要求清潔隊員協助宣傳不當，痛斥「將帥無能、累死三軍」，並主張刪除購物節，改將預算用於「普發現金」更公平。

議員江肇國質疑施政方向錯置，指出經發局六大科室全年事務費合計僅2.1億元，但購物節預算卻高達3.6億元，抽獎獎金就達2.5億元，質疑「難道整個局只有購物節重要嗎？」

議員謝家宜表示，4億元足以一次汰換全市國中小老舊課桌椅，也能補助家戶購買廚餘機，但市府卻選擇包裝市長的抽獎活動。她引用經發局長說法指出，中獎者82%為台中市民，更證明多數登錄金額只是市民日常消費，吸引外縣市與國際旅客的效益有限，應將預算投入更能長期強化地方經濟與商圈發展的軟硬體建設。

國民黨議員則多表態力挺購物節。陳成添以去年數據為例指出，第六屆購物節消費登錄突破353億元，其中外縣市消費達64億元，帶動全國經濟效益逾700億元；近九成受訪外縣市民眾願為購物節赴台中旅遊，APP下載量突破280萬次並支援多國語言，顯示活動逐步邁向國際化。

另賴義鍠、劉士洲、林霈涵、邱愛珊、黃佳恬等議員一致認為購物節能刺激消費、擴大商機，呼籲保留預算。