中市府公布好市多選址為炒地皮？盧秀燕舉輝達為例：不贊成反商情緒

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影

喧騰已久的好市多台中第三店選址，傳出有望落腳西屯台中精機公司舊址，中市府今天發新聞稿說明進展，遭議員質疑市府近月來多次替民間企業「宣布選址」、前後說法不一，「難道市府是在製造話題炒地皮？」台中市長盧秀燕反駁說，不贊成「反商情緒」，好市多與輝達都一樣，只要願意在台中投資，台中都大力支持協助。

中市府指出，台中市都市計畫委員會2日已審議通過「台中精機廠遷廠」都市計畫變更案，決議修正後准予通過，並將依程序提報內政部都委會續審。該基地被視為Costco極具潛力的第三店落腳點。

台中市議會今進行經發局預算案二讀審查，民進黨市議員江肇國指出，今年10月市府專案報告提到經發局指出「好市多第三店將落腳海線」，結果今天市府又在台中精機都市計畫變更案新聞稿中，寫出「市府與台中精機多次拜訪好市多、有望落腳成為第三家店」。

江肇國痛批，不到兩個月「兩個不同版本」，讓外界誤以為選址已定案，海線房市也因此被炒作。他質疑市府到底要替好市多宣布多少次落腳地點？「難道市府是在製造話題炒地皮嗎？」

盧秀燕表示，輝達總部當初要落腳投資，中央與各縣市政府都極力爭取，重大的民間投資願意落腳台中，市府表示歡迎，也會大力協助；台中要發展經濟，不贊成「反商情緒」，會讓人覺得這個城市不歡迎民間投資。

盧秀燕說，好市多與輝達都一樣，只要是國家與城市有需要都應該協助，平時說要對工商業多多協助，現在卻有極少數人批評，擔心會讓人覺得這個城市「反商」。盧強調，不管公立或是民間，只要願意在台中投資，台中都大力支持協助。

台中市都市計畫委員會2日已審議通過「台中精機廠遷廠」都市計畫變更案，決議修正後准予通過，並將依程序提報內政部都委會續審。圖／台中市府提供
台中市都市計畫委員會2日已審議通過「台中精機廠遷廠」都市計畫變更案，決議修正後准予通過，並將依程序提報內政部都委會續審。圖／台中市府提供

