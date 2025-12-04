林世賢市長神助攻「彰化隊」直通印度 打開兆元商機大門！

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
由彰化市公所與林世賢市長一手催生的「彰化隊」共同主辦的「台印跨國產業交流論壇」，於12月3日在彰化市火熱登場。照片為聚傳媒記者拍攝
由彰化市公所與林世賢市長一手催生的「彰化隊」共同主辦的「台印跨國產業交流論壇」，於12月3日在彰化市火熱登場。照片為聚傳媒記者拍攝

誰說只有中央能打國際盃？其實地方政府也能躍上國家級戰略舞台！由彰化市公所與林世賢市長一手催生的「彰化隊」共同主辦的「台印跨國產業交流論壇」，於12月3日在彰化市火熱登場！這場堪稱「世紀握手」的交流，不僅預期將引爆台印兆元級商機，更為台灣的新南向政策投下了漂亮的一記快速直球。

地方點火，引爆國家級戰略

論壇最具轟動性的意義，在於其超脫地方層級的國家戰略重量。本次活動，印度商工部次長Shri. Amardeep Singh Bhatia親自率領中央官員與38家印度關鍵戰略產業企業領袖訪彰，與台灣電子大廠、上市公司及在地標竿企業進行高效的「面對面」交流。

這場交流平台的成功搭建，關鍵便是林世賢強力倡議而成立的「彰化隊」，扮演了強力推銷員和超級業務員，成功地將彰化在基礎工業與無人機產業的堅實實力，推向國際視野，贏得印度官方與企業界的高度關注。這不僅是台灣地方城市首度搭建與印度戰略產業系統性對接的平台，更是為中央政府推動新南向政策提供了具體而強勁的示範案例。

雙龍出海：對接兩大經濟體優勢

本次交流的核心目標，是讓國內頂尖電子產業與彰化在地深厚的基礎工業量能，直接對接印度快速發展中的戰略產業。

印度代表團成員涵蓋電子製造、汽車與零組件、資訊科技、工業園區等印度產業的龍頭和關鍵支柱，包括：Dixon Technologies、Vedanta Displays Ltd（電子製造業巨擘）；Maruti Suzuki、Bharat Forge Ltd（汽車與零組件業領導者）；以及Tata Consultancy Services（資訊科技龍頭）等。他們的到訪，印證了本次交流已躍升至國家戰略合作層級。

國內方面，電子產業巨頭、上市公司以及彰化在地標竿企業皆熱烈主動參與。對這些企業而言，此次論壇等同於一條「直通印度」的產業合作快車道，將大幅縮短接觸國際大廠與海外市場的時間與成本，尋求共同投資、技術合作與供應鏈布局等具體專案，實現互利共贏，開創台印產業合作的嶄新篇章。

地方經驗，成為中央借鑑的典範

林世賢在會中強調，「彰化隊」模式證明了地方產業有能力主動整合資源，建立國家級戰略平台。他指出，這個模式讓台灣的技術優勢與印度的龐大市場及製造優勢實現了精準對接。

林世賢也語重心長地呼籲中央政府，地方成功的模式應當被納入國家產業鏈重組與國際分散風險的整體布局中，共同把握全球市場的龐大商機，讓「彰化經驗」成為國家戰略部署中的堅實一環。而這場跨國交流不僅為彰化在地產業注入活水，更為台灣在動盪的國際供應鏈中，開闢了一條通往兆元級新南向市場的戰略航線。

