為COSTCO宣布設點惹議 盧秀燕：重大投資都會協助

中央社／ 台中4日電
台中市長盧秀燕。聯合報記者余采瀅／攝影
為企業宣布設點惹議的台中市長盧秀燕說，前不久中央政府及各縣市極力爭取輝達設廠，除歡迎重大民間投資落腳台中，市府也會盡最大能力協助。台中要發展經濟，不贊成反商情緒。

盧秀燕今天稍早表示，好市多（COSTCO）透過地主向台中市政府提用地審查，位於大肚山科技走廊，但還沒定案，須送內政部，市府證實有這件事，正確地點或最後結果還是要由好市多宣布。

民主進步黨籍台中市議員江肇國在台中市議會質詢表示，今年10月中市府專案報告證實好市多要落腳海線後，房仲建商都開始漲價，中市府一直替民間企業宣布，令人質疑有炒地皮嫌疑。

此外，台灣民眾黨籍台中市議員江和樹支持好市多在台中展店。

盧秀燕答詢說，好市多、輝達（NVIDIA）都一樣，只要國家、城市有需要，市府都應協助。大家平常要市府多協助工商業，現在表現出來卻有極少數人批評，她擔心這樣的印象會讓人覺得這城市反商，不歡迎民間投資。

好市多 盧秀燕 江肇國 江和樹 內政部

