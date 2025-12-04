快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
畫家兼美髮師陳怡君的畫作在衛福部彰化醫院藝術走廊展出。記者簡慧珍／攝影
畫家兼美髮師陳怡君的畫作在衛福部彰化醫院藝術走廊展出。記者簡慧珍／攝影

衛福部彰化醫院藝術走廊最新展覽登場，這次受邀展出的是38歲髮型設計師陳怡君，7年前大病住院，雖沒找出確切致病原因，但帶給她應活出自己色彩的體悟，掛在藝術走廊入口處的畫作「向陽而生」即意寓就像她穿透黑暗尋向光線的人生。

陳怡君莫名大病，持續發燒3個月，病癒形同撿回一命，她決心追求夢想，積極地研究國際藝術家及各種畫作，投注全副心力作畫，這兩年參加巴黎蒙娜麗莎聯展、里昂藝術展、巴黎鐵塔戰神廣場藝博會等法國各大畫展，也參與比利時布魯塞爾藝術博覽會、西班牙馬德里藝廊聯展，引起歐洲畫壇注意，她的作品已入圍台灣新藝術展年度主題獎，並獲邀成為日本明年駐村畫家。

陳怡君說，她的原生家庭發生變故，她1歲前被台南善心夫婦認養，從小展現喜愛繪畫的興趣，因養父母擔心「畫畫會餓死」，她學習美髮美容的一技之長，畢業後成為髮型設計師、跟彰化人結婚重回彰化，7年前大病痊癒之後專心作畫，仍有很多主顧回來找她美髮，她都服務但沒中斷作畫。

陳怡君擅用壓克力原料作畫，表現出油畫的立體視覺效果；她表示，壓克力顏料很快定型，不易修改，她創作隨心所欲不會去修改，就像她病癒後破繭而，希望觀眾能感受畫作蘊含著自由韻味。

彰化醫院指出，陳怡君的花卉畫作很有個人風格，把花朵「藏」在黑暗與陽光之中，代表著有黑暗就知道光明是多麼好的存在，再怎麼黑暗，光一定有透進來的時候；陳怡君30多幅畫展至今年底。

美髮剪刀手改拿畫筆 陳怡君壓克力繪畫展遍歐洲各大畫展

