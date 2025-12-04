聽新聞
0:00 / 0:00
基地3.21公頃居重要位置 台中第三家Costco有望落腳精機舊址
台中市都市計畫委員會前天（2日）審議通過「台中精機廠股份有限公司遷廠」都更案，經修正後予以放行，後續將依程序報送內政部都委會續審。由於該地塊具備高度發展潛力，被視為美式量販店Costco在台中設置第三家門市的最有力候選地。
台中精機舊廠基地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊，鄰近台灣大道及未來捷運藍線B9、B10站，是交通節點與區域發展的重要位置。
經發局指出，市府與台中精機已多次討論土地整體配置、出入口與人車流動線、交通影響等議題，也多次接洽Costco，積極推動將該址納入第三店的潛在選址。
都發局表示，此案配合台中精機遷至精密機械園區二期，舊廠區將轉型為「產業專用區」，不僅能活化低度利用的工業用地，也回應市都委會對公益性的要求，並大幅提高公共設施回饋比例。透過嚴格審議，可兼顧工業區轉型、經濟發展與環境永續，預期將帶動周邊經濟並避免土地閒置。
申請單位則透露，該基地將爭取作為台中第三家Costco據點，可望帶動海線及西屯一帶的商機，創造更多就業機會。
都發局補充，未來產業專用區可作為研發基地、新興產業辦公室、企業總部、工商服務、會展活動、商場或購物中心等用途。依都市計畫回饋規定，業者將捐贈30％土地作為公園兼滯洪池、園道、廣場兼道路等公共設施，並繳交回饋代金，有助提升區域公共設施水準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言