快訊

iPhone 17 Pro降級5年招牌相機功能？蘋果官方認證了

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

聽新聞
0:00 / 0:00

台中第三家Costco落在精機舊址！盧秀燕：證實已審查

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕證實好市多台中第三店將落腳台中精機。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕證實好市多台中第三店將落腳台中精機。記者陳秋雲／攝影

喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，已有明確進展。台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請，後續仍需報請內政部審查，最終結果將由好市多正式對外公布。

市府指出，台中市都市計畫委員會前天（2日）已審議通過「台中精機廠遷廠」都市計畫變更案，決議修正後准予通過，並將依程序提報內政部都委會續審。該基地被視為Costco極具潛力的第三店落腳點。

盧秀燕表示，台中精機舊廠基地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊，又鄰近台灣大道及未來捷運藍線B9、B10站，是交通匯集的重要樞紐；地主也已提出用地審查申請，「確實有其可能性」。但她強調，一切仍須業者最後拍板。

經發局說明，市府與台中精機已多次就基地整體規劃、車流與人流動線、出入口配置等議題深入討論，也多次拜訪好市多，積極促成該址成為台中第三店的候選場址。

好市多 都市計畫

延伸閱讀

盧秀燕支持後年起禁用廚餘養豬 餐廳業者反應廚餘立即遭拒收

誰接棒盧秀燕？藍營台中市長陷內戰 徵召、初選地方各有聲音

中央宣布廚餘禁止養豬 盧秀燕：表示歡迎、樂見其成

影／盧秀燕民調維持高檔 廖偉翔：顧好市政就是2026最強助攻

相關新聞

台中第三家Costco落在精機舊址！盧秀燕：證實已審查

喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，已有明確進展。台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請，後續仍需報請內...

台中購物節送出好宅揭曉 北屯區這戶知名建案市價近千萬

台中購物節每年送出一戶好宅，是最受矚目的壓軸大獎。市府經濟發展局今揭曉，這戶好宅就是位在北屯區軍福九路的知名建案「均福匯...

基地3.21公頃居重要位置 台中第三家Costco有望落腳精機舊址

台中市都市計畫委員會前天（2日）審議通過「台中精機廠股份有限公司遷廠」都更案，經修正後予以放行，後續將依程序報送內政部都...

彰化市、和美鎮16日起停水23小時 8萬戶受影響將設40處供水站

為因應鳥嘴潭人工湖下游送水管停水改接工程，彰化市共有52個里、和美鎮8個里從本月16日上午10時到17日上午9時預定停水...

運用科技創新消費 台中購物節連獲7大獎

台中購物節因有效帶動消費、為台中市有效國際行銷，近年連獲7項國際大獎肯定，經濟發展局長張峯源把成就歸功於市長盧秀燕制定政...

密集恐懼症慎入！台中烏日爆「萬蟲大軍」夜襲 居民崩潰：掃都掃不完

台中烏日區信義街193巷內有塊空地荒廢多年，附近居民陳情，曾多次爬出臭青母、青竹絲等蛇類，還有烏龜入侵民宅，上周五一夜有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。