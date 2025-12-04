台中第三家Costco落在精機舊址！盧秀燕：證實已審查

喧騰已久的好市多台中第三店選址一案，已有明確進展。台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請，後續仍需報請內政部審查，最終結果將由好市多正式對外公布。

市府指出，台中市都市計畫委員會前天（2日）已審議通過「台中精機廠遷廠」都市計畫變更案，決議修正後准予通過，並將依程序提報內政部都委會續審。該基地被視為Costco極具潛力的第三店落腳點。

盧秀燕表示，台中精機舊廠基地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊，又鄰近台灣大道及未來捷運藍線B9、B10站，是交通匯集的重要樞紐；地主也已提出用地審查申請，「確實有其可能性」。但她強調，一切仍須業者最後拍板。

經發局說明，市府與台中精機已多次就基地整體規劃、車流與人流動線、出入口配置等議題深入討論，也多次拜訪好市多，積極促成該址成為台中第三店的候選場址。