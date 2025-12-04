彰化市、和美鎮16日起停水23小時 8萬戶受影響將設40處供水站

為因應鳥嘴潭人工湖下游送水管停水改接工程，彰化市共有52個里、和美鎮8個里從本月16日上午10時到17日上午9時預定停水23個小時，另彰化市有9個里、和美鎮有5個里降壓供水，合計8萬1105戶受影響，台水公司除將設置40處臨時供水站，彰化縣政府呼籲用戶提前儲水備用。

彰化市停水52個里包括寶廍、富貴、西勢、茄苳、民權、中央、中正、萬壽、光華、光復、永福、西興、忠權、忠孝、長樂、五權、南瑤、東興、桃源、華北、華陽、永生、大同、光南、福安、建寶、成功、古夷、阿夷、新華、新興、萬安、文化、下廍、興北、彰安、西安、介壽、民生、信義、茄南、陽明、三村、中山、龍山、卦山、延平、延和、中庄、國聖、和調、復興等里。降壓供水區為莿桐、南安、南美、平和、崙平、東芳、南興、磚磘、向陽等9里。

和美鎮停水的8個里則有新庄、中寮、糖友、中圍、犁盛、竹圍、鐵山、柑井等里。降壓供水為詔安、嘉犁、源埤、南佃、鎮平等5里。

縣府指出，此次彰化市、和美鎮停水共6萬313戶，減壓1萬9792戶，合計8萬1105戶受影響，水公司為避免民眾無水可用，共將設置40處臨水供水站，分別在自來水公司第11區管理處、華陽里守望相助隊、縣政府正門、華陽市場對面、南郭國小、延平公園、蘭大衛紀念教會、延和公園、彰興國中、市立殯儀館第二停車場、成功社區活動中心、西安里社區活動中心、平和國小、華山公園、中央里聯合辦公處、彰化市公所、張文宗診所前、民生國小大門、彰化女中、福壽廟對面、彰化高工、全聯進德店、陽明公園南側出口、陽明國中停車場、堡祥營造旁、舊全聯彰新店旁、五權里社區休閒公園、自強停車場、彰化車站後站公園、忠孝國小大門、茄苳路2段80巷1號對面、泰和公園、彰泰國中、金馬停車場門口、中圍里福意堂、復源碾米廠、中寮里社區活動中心、犁盛里高香宮、糖友里庚新診所前、柑竹路武當宮。