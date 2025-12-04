台中購物節送出好宅揭曉 北屯區這戶知名建案市價近千萬

台中購物節每年送出一戶好宅，是最受矚目的壓軸大獎。市府經濟發展局今揭曉，這戶好宅就是位在北屯區軍福九路的知名建案「均福匯」，它不僅交通鄰近74號快速道路、台鐵太原站及捷運松竹站，生活圈還涵蓋消費、就學與醫療機能，而且綠地多、環境靜謐，是市區難得一見的「高CP值」優質好宅，市價近千萬元，且附贈輕裝潢及車位，將在明年1月抽出。

經發局說，該建案為獨棟6樓、僅25戶的低密度住宅，鬧中取靜，同時保有完整生活機能，兼顧便利與居住品質。這戶好宅位於2樓，挑高3米6，放大空間感，格局方正，大面窗帶來明亮採光與優質通風，舒適度高。適合小家庭、首購族、新婚夫妻等各類型族群入住。

經發局說，好宅學區包含廍子國小、軍功國小與東山高中，均為步行即可抵達。消費機能上，東山軍功及太平樹孝商圈生活所需一應俱全，餐廳、超市、便利商店、黃昏市場隨手可得，開車前往美式賣場COSTCO僅需10分鐘。

休閒部分，周邊擁有7座公園綠地，包括超人氣「新都生態公園」，以及旱溪自行車道、台中市籃球運動中心、游泳訓練中心等運動設施，加上到「台中後花園」大坑風景區僅約10分鐘車程，爬山、健行、泡湯輕鬆成行。