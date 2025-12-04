聽新聞
運用科技創新消費 台中購物節連獲7大獎

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中購物節因為在數位應用、創造經濟價值以及國際行銷上獲得顯著成就，近年連獲7項國際大獎。記者黃寅／攝影
台中購物節因為在數位應用、創造經濟價值以及國際行銷上獲得顯著成就，近年連獲7項國際大獎。記者黃寅／攝影

台中購物節因有效帶動消費、為台中市有效國際行銷，近年連獲7項國際大獎肯定，經濟發展局長張峯源把成就歸功於市長盧秀燕制定政策且親力親為，才讓活動能快速成長，活動規模也從25億元成長至去年的353億元。

2020年為了抗疫，以數位科技降低接觸，購物節奪下有「ICT奧運」之稱的WITSA Global ICT Excellence Award首獎。2023年再以具整合發票登錄、線上兌獎的傑出APP應用獲WITSA「傑出公眾合作服務獎」首獎。同年11月，購物節再獲亞太資通訊科技應用獎的數位轉型獎。

今年6月，因成功打造全國最具代表性的城市消費節慶，獲得經濟部「國家產業創新獎」11月又因以「公私協力、全民共享、國際推廣」為核心，透過獨創的數位登錄系統，將大量消費數據轉化為城市治理與產業成長的動能再獲美國IAA的泰坦創新大獎。

去年3月，以台中購物節為基礎的「台中通APP」也拿下GO SMART Award首獎。接著又抱回APSAA永續行動獎銅獎。

張峯源說，連獲大獎在於3項成就，一是科技運用的能力，二為公私部門的整合，第三則是讓外縣市和國際的人士都能參與。這其中，市長盧秀燕扮演政策領導關鍵角色且親力親為。他在經濟部時承辦「國家產業創新獎」當過審查委員，後來還能獲獎，也體驗了3種不同角色。

