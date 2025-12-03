密集恐懼症慎入！台中烏日爆「萬蟲大軍」夜襲 居民崩潰：掃都掃不完
台中烏日區信義街193巷內有塊空地荒廢多年，附近居民陳情，曾多次爬出臭青母、青竹絲等蛇類，還有烏龜入侵民宅，上周五一夜有上萬隻「黑色毛毛蟲大軍來襲」，居民掃都掃不完，市議員吳瓊華今邀集相關單位會勘解決，環保局將通知地主，限期14天改善。
「太恐怖了，數不盡的黑色毛毛蟲湧進住家！」烏日區仁德里長洪炳煌說，巷內一塊約500坪的空地荒廢多年，之前有蛇類、烏龜等入侵民宅，這次更恐怖，上萬隻毛毛蟲大軍來襲，居民掃都掃不完，造成地方很大困擾。
吳瓊華說，毛毛蟲一夜爆量，居民不堪其擾，向她陳情，她今天邀集農業局、環保局、烏日區清潔隊、烏日區公所及仁德里辦公室現勘，現場還有居民抱怨，整個住家地板、牆面上到處都是，掃了這麼多天還有，怎麼掃都掃不完。
吳瓊華指出，現場可見還有毛毛蟲從空地一直湧進民宅，空地雜草長很高、未經管理，要求農業局提供防治藥劑等防治。
農業局勘查後，初步認爲毛毛蟲是「斜紋夜蛾幼蟲」，俗稱「夜盜蟲」，數量眾多，會立即提供專業農業，讓環保局派員噴灑除蟲，最重要是地主一定要把地清理乾淨；環保局將通知地主，限期14天內完成清理維護。
