快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

密集恐懼症慎入！台中烏日爆「萬蟲大軍」夜襲 居民崩潰：掃都掃不完

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日區信義街193巷內空地湧出毛毛蟲大軍入侵民宅，居民崩潰「掃都掃不完」。圖／吳瓊華提供
台中市烏日區信義街193巷內空地湧出毛毛蟲大軍入侵民宅，居民崩潰「掃都掃不完」。圖／吳瓊華提供

台中烏日區信義街193巷內有塊空地荒廢多年，附近居民陳情，曾多次爬出臭青母、青竹絲等蛇類，還有烏龜入侵民宅，上周五一夜有上萬隻「黑色毛毛蟲大軍來襲」，居民掃都掃不完，市議員吳瓊華今邀集相關單位會勘解決，環保局將通知地主，限期14天改善。

「太恐怖了，數不盡的黑色毛毛蟲湧進住家！」烏日區仁德里長洪炳煌說，巷內一塊約500坪的空地荒廢多年，之前有蛇類、烏龜等入侵民宅，這次更恐怖，上萬隻毛毛蟲大軍來襲，居民掃都掃不完，造成地方很大困擾。

吳瓊華說，毛毛蟲一夜爆量，居民不堪其擾，向她陳情，她今天邀集農業局、環保局、烏日區清潔隊、烏日區公所及仁德里辦公室現勘，現場還有居民抱怨，整個住家地板、牆面上到處都是，掃了這麼多天還有，怎麼掃都掃不完。

吳瓊華指出，現場可見還有毛毛蟲從空地一直湧進民宅，空地雜草長很高、未經管理，要求農業局提供防治藥劑等防治。

農業局勘查後，初步認爲毛毛蟲是「斜紋夜蛾幼蟲」，俗稱「夜盜蟲」，數量眾多，會立即提供專業農業，讓環保局派員噴灑除蟲，最重要是地主一定要把地清理乾淨；環保局將通知地主，限期14天內完成清理維護。

台中市議員吳瓊華指著烏日區信義街193巷內空地表示，還有很多毛毛蟲（紅圈處）從空地一直湧進民宅。圖／吳瓊華提供
台中市議員吳瓊華指著烏日區信義街193巷內空地表示，還有很多毛毛蟲（紅圈處）從空地一直湧進民宅。圖／吳瓊華提供
台中市烏日區信義街193巷內空地湧出毛毛蟲大軍入侵民宅，市議員吳瓊華邀集相關單位解決。圖／吳瓊華提供
台中市烏日區信義街193巷內空地湧出毛毛蟲大軍入侵民宅，市議員吳瓊華邀集相關單位解決。圖／吳瓊華提供

毛毛蟲 環保局 烏龜

延伸閱讀

新店五重溪被染綠 新北環保局：初判染劑或油漆污染

廚餘脫水機運轉一天就喊停？議員揭3大缺失 中市府這樣說

廚餘養豬全禁落日僅1年 台中祭出「24小時閃電稽查」比中央更嚴格

清潔隊員送舊電鍋遭判褫奪公權 北市環保局：「類公務員」不影響工作

相關新聞

密集恐懼症慎入！台中烏日爆「萬蟲大軍」夜襲 居民崩潰：掃都掃不完

台中烏日區信義街193巷內有塊空地荒廢多年，附近居民陳情，曾多次爬出臭青母、青竹絲等蛇類，還有烏龜入侵民宅，上周五一夜有...

荒廢多年動起來！西濱橋下變身遮雨籃球場 中市砸400萬明年完工

西濱快速道路原本是造福海線居民的「窮人版高速公路」，但多年通行後，龜殼里長洪正義指出，橋下空間因管理不善，長期淪為違規停...

爆笑直擊畫面！旅行團福壽山一日遊「附午餐」 竟只發這一碗

近日，台中福壽山農場在臉書分享一張令人啼笑皆非的照片，畫面中一名身穿厚重冬裝的遊客，手捧一碗泡好的泡麵，在農場附近行走...

中市年燒5.2億補助公車…卻脫班誤點頻傳 交通局回應了

台中市議會今天審查市府提案二三讀會，民進黨市議員陳俞融指出，市府提案「公路公共運輸永續及交通平權計畫」，總經費高達5.2...

保安林命名不再是沒溫度的行政編號 八寶圳保安林今揭牌

保安林名稱不再只是沒有溫度的行政編號，林業及自然保育署台中分署今天在台中市石岡區電火圳水門廣場舉辦「八寶圳保安林揭牌儀式...

彰化和美12月導入智慧停車柱 離場前可快速線上付費

彰化縣繼員林市率先導入路邊智慧柱停車後，和美鎮12月在愛惜路試辦9席智慧停車柱，透過攝影機自動記錄車牌與停車時間，民眾可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。