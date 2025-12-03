影／台中購物節連獲國內外7大獎 經發局長張峯源歸功這3項能力

台中購物節推動7年以來，因為在數位應用、創造經濟價值以及國際行銷上獲得顯著成就，近年連獲7項國際大獎。經濟發展局長張峯源歸功於市長盧秀燕制定政策且親力親為，才讓活動能快速成長，規模從25億元成長至去年的353億元，有效刺激經濟、帶動消費、創造價值。

得獎紀錄從2020年揭開序幕，當年為了以數位科技抗疫、降低接觸，奪下有「ICT 奧運」之稱的 WITSA Global ICT Excellence Award 首獎。2023年再以具整合發票登錄、線上兌獎、商家地圖等功能的APP，獲WITSA「傑出公眾合作服務獎」首獎，展現城市的科技治理能量。同年11月，購物節再獲亞太資通訊科技應用獎（ASOCIO ICT Award）的數位轉型獎，肯定台中以新型商業模式成功帶動疫後消費。

今年6月，他們再因評審肯定跨局處整合、數位平台建構與產業鏈合作的成果，成功打造全國最具代表性的城市消費節慶，而獲得經濟部「國家產業創新獎」11月又再獲美國 IAA 主辦的泰坦創新大獎，肯定台中以「公私協力、全民共享、國際推廣」為核心，透過獨創的數位登錄系統，將大量消費數據轉化為城市治理與產業成長的動能。

另外，去年3月以台中購物節為基礎的「台中通APP」以整合城市服務、推動低碳永續等亮點受到青睞，從全球39組參賽者中脫穎而出，拿下 GO SMART Award 首獎。另也以「環境永續、社會共融、經濟發展」三大面向，抱回 APSAA 永續行動獎的SDG08銅獎。

張峯源說，能連獲大獎在於3項成就，一是科技運用的能力，二、公私部門的整合，第三則是讓外縣市和國際的人士都能參與。這其中，市長盧秀燕扮演政策領導關鍵角色，不管是影片的拍攝、媒體的行銷，或者是到店家貼榜，都親力親為。

對於獲得「國家產業創新獎」張峯源特別有感，因為必須要像台積電能做到兩奈米或以下的先進製程的創新能力，且能夠創造出一定的經濟產值才能夠得獎，十分不易。他在經濟部工作時是這個獎的承辦者、當過審查委員，後來還能獲獎，體驗更為深刻。