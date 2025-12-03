快訊

南投偏鄉醫療再升級 獲贈眼科儀器、牙醫站啟用

中央社／ 南投縣3日電

南投縣政府獲贈1批眼科儀器，今天辦捐贈儀式，將配置到醫療資源較薄弱鄉鎮衛生所；另外，北中寮牙醫醫療站今天開始提供每週4天、共7診次牙醫診療服務，讓鄉民就近獲牙齒照護。

強化南投縣偏鄉眼科醫療能量，國際獅子會300A1區捐贈全自動眼底攝影儀、數位式裂隙燈顯微鏡、自動電腦驗光弧度儀、全自動眼壓機等設備。南投縣政府衛生局今天下午舉行捐贈儀式，副縣長王瑞德代表接受並回贈感謝狀，衛生局副局長陳淑怡等人出席。

王瑞德致詞說，南投縣除山地鄉，中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、鹿谷鄉等「非山非市」地區同樣面臨醫療資源不足挑戰。隨人口老化加劇，慢性病與視力退化問題普遍，但當地醫療能量有限，居民需長途跋涉至市區就醫，時間動輒1至4小時，對長者及行動不便者是負擔。

王瑞德表示，縣府在水里鄉設24小時急救站、仁愛鄉推動牙科定期駐診、國姓鄉設物理治療所、埔里鎮設心理衛生中心等已有顯著成果，但眼科儀器有待加強，獅子會捐贈醫療儀器將有效協助衛生所提升眼科檢查與診療效率，讓更多長輩就近接受視力照護。

另外，改善偏鄉牙醫醫療，衛生局設立中寮鄉北中寮牙醫醫療站，今天在爽文衛生室舉辦啟動茶會。南投縣衛生局長陳南松表示，居民過去需至市區牙醫就診，往往耗費半天時間。縣府積極整合資源，感謝衛生福利部補助經費、南投縣牙醫師公會支持人力，將爽文衛生室整修成舒適環境，並補足牙科治療設備。

衛生局 南投縣 牙醫 衛生所 偏鄉

