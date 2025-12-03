獲企業捐7人座巴士 彰化第八鄉鎮市12月底開出幸福巴士

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉公所獲在地企業允強公司捐贈1輛七人座巴士，預定本月底開出幸福巴士，成為全縣第八個有幸福巴士的鄉鎮市。圖／埔心鄉公所提供
彰化縣埔心鄉毗鄰員林市，公車走東西向148線人口較密集村落，南北方向沒公共運輸系統，鄉公所獲在地企業允強公司捐贈1輛七人座巴士，並申請通過載客路線，預定本月底開出幸福巴士，成為全縣第八個有幸福巴士的鄉鎮市。

埔心鄉是彰化縣第二大城市員林的鄰居卻屬偏鄉，客運行駛員鹿路（148線）往來員林市、溪湖鎮，沒公車走埔心鄉的南、北，鄉民必須騎機車或駕車到埔心市區和行政中心，不能駕車、騎車的長者全靠家人接送。長期沒公車的南、北埔心鄉民感到不方便，但客運公司評估營運成本後無意增加載客路線。

芳苑等偏鄉陸續啟動幸福巴士，埔心鄉公所參考各鄉鎮作法，很幸運獲得在地允強企業捐贈1輛七人座巴士，又剛好少子化鄉立托兒所人數減少，有1名娃娃車司機可以調到鄉公所駕駛幸福巴士，鄉公所向交通部申請核准通過運輸路線，敲定年底前發車。

鄉長張佩瑩今表示，幸福巴士周一到周五行駛北勢堡到大溝尾一帶，停靠站除了人口較集中的村落，必停鄉公所辦公大樓、衛福部彰化醫院，幸福巴士上午也沿途載國中小學生到校，下午載學生到各等候站回家，目前還沒規畫到社區照顧據點等服務項目。

彰化縣迄今有7鄉鎮市開出幸福巴士，員林市、芳苑鄉自籌經費營運，竹塘、溪州、永靖的營運經費來自交通部部分補助，都上路一年以上，而大村鄉、和美鎮的幸福巴士分別在今年3月和6月啟動，埔心鄉即將行駛幸福巴士，這些車輛大多來自地方企業或宮廟捐贈。

