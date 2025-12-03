聽新聞
荒廢多年動起來！西濱橋下變身遮雨籃球場 中市砸400萬明年完工
西濱快速道路原本是造福海線居民的「窮人版高速公路」，但多年通行後，龜殼里長洪正義指出，橋下空間因管理不善，長期淪為違規停車與堆置雜物的場所，不僅造成環境髒亂，更形成治安隱憂，台中市議員施志昌今天偕同公路局、中市運動局及大安區公所實地會勘後，計畫投入400萬設置遮雨籃球場，預計明年中完工。
龜殼里里長洪正義表示，西濱快速道路橋下長期閒置，受陰影、交通因素及周邊連結不足影響，易成都市孤島，里辦公處多次向有關單位爭取改善，但未有效管理，導致環境髒亂與安全隱患，考量里內青少年缺乏適當活動空間，期盼能有不受天候影響的運動設施。
市議員施志昌表示，近日在議會質詢時強調，西濱橋下位置適中、鄰近社區，是建置公共運動場域的理想地點，應善用西濱快速道路橋下空間，具備遮陽避雨優勢，應轉型為全天候運動場地，今天會勘後，公路局同意申請使用許可，並進入設計及招標階段，市府運動局評估籃球場建置經費約400萬元，工程範圍涵蓋地坪整建、球架設置、標線繪製及周邊環境改善。目前已請大安區公所向預計明年中完工啟用。
施志昌指出，完善的運動設施不僅提供青少年活動空間，更是促進社區交流、親子互動的重要場所，未來承諾會持續追蹤工程進度，確保建設如期完成，讓閒置空間真正轉化為在地公共資產，回饋海線居民。
