快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

聽新聞
0:00 / 0:00

荒廢多年動起來！西濱橋下變身遮雨籃球場 中市砸400萬明年完工

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
西濱快速道路橋下長期閒置，易成都市孤島，導致環境髒亂與安全隱患，中市府斥資400萬改建全天候運動場地，圖／施志昌提供
西濱快速道路橋下長期閒置，易成都市孤島，導致環境髒亂與安全隱患，中市府斥資400萬改建全天候運動場地，圖／施志昌提供

西濱快速道路原本是造福海線居民的「窮人版高速公路」，但多年通行後，龜殼里長洪正義指出，橋下空間因管理不善，長期淪為違規停車與堆置雜物的場所，不僅造成環境髒亂，更形成治安隱憂，台中市議員施志昌今天偕同公路局、中市運動局及大安區公所實地會勘後，計畫投入400萬設置遮雨籃球場，預計明年中完工。

龜殼里里長洪正義表示，西濱快速道路橋下長期閒置，受陰影、交通因素及周邊連結不足影響，易成都市孤島，里辦公處多次向有關單位爭取改善，但未有效管理，導致環境髒亂與安全隱患，考量里內青少年缺乏適當活動空間，期盼能有不受天候影響的運動設施。

市議員施志昌表示，近日在議會質詢時強調，西濱橋下位置適中、鄰近社區，是建置公共運動場域的理想地點，應善用西濱快速道路橋下空間，具備遮陽避雨優勢，應轉型為全天候運動場地，今天會勘後，公路局同意申請使用許可，並進入設計及招標階段，市府運動局評估籃球場建置經費約400萬元，工程範圍涵蓋地坪整建、球架設置、標線繪製及周邊環境改善。目前已請大安區公所向預計明年中完工啟用。

施志昌指出，完善的運動設施不僅提供青少年活動空間，更是促進社區交流、親子互動的重要場所，未來承諾會持續追蹤工程進度，確保建設如期完成，讓閒置空間真正轉化為在地公共資產，回饋海線居民。

西濱快速道路橋下長期閒置，易成都市孤島，導致環境髒亂與安全隱患，中市府斥資400萬改建全天候運動場地，圖／施志昌提供
西濱快速道路橋下長期閒置，易成都市孤島，導致環境髒亂與安全隱患，中市府斥資400萬改建全天候運動場地，圖／施志昌提供

運動 施志昌

延伸閱讀

中市年燒5.2億補助公車…卻脫班誤點頻傳 交通局回應了

2025縣市幸福大調查／中市 三主軸推進幸福

台中市府調查：9成廚餘養豬戶盼續用養黑豬

台中市行人交通罰鍰繳費 12月1日起四大超商24小時都可繳

相關新聞

荒廢多年動起來！西濱橋下變身遮雨籃球場 中市砸400萬明年完工

西濱快速道路原本是造福海線居民的「窮人版高速公路」，但多年通行後，龜殼里長洪正義指出，橋下空間因管理不善，長期淪為違規停...

爆笑直擊畫面！旅行團福壽山一日遊「附午餐」 竟只發這一碗

近日，台中福壽山農場在臉書分享一張令人啼笑皆非的照片，畫面中一名身穿厚重冬裝的遊客，手捧一碗泡好的泡麵，在農場附近行走...

中市年燒5.2億補助公車…卻脫班誤點頻傳 交通局回應了

台中市議會今天審查市府提案二三讀會，民進黨市議員陳俞融指出，市府提案「公路公共運輸永續及交通平權計畫」，總經費高達5.2...

保安林命名不再是沒溫度的行政編號 八寶圳保安林今揭牌

保安林名稱不再只是沒有溫度的行政編號，林業及自然保育署台中分署今天在台中市石岡區電火圳水門廣場舉辦「八寶圳保安林揭牌儀式...

彰化和美12月導入智慧停車柱 離場前可快速線上付費

彰化縣繼員林市率先導入路邊智慧柱停車後，和美鎮12月在愛惜路試辦9席智慧停車柱，透過攝影機自動記錄車牌與停車時間，民眾可...

新社花海吸賞花人潮 中捷11月日均運量再創新高

台中捷運綠線11月因有新社花海，每日平均運量達5萬960人次，運量再創新高，成功打破上月紀錄，而北屯總站、松竹站及九德站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。