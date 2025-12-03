爆笑直擊畫面！旅行團福壽山一日遊「附午餐」 竟只發這一碗

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台中福壽山農場最新楓樹盛景。 圖／取自福壽山農場臉書
台中福壽山農場最新楓樹盛景。 圖／取自福壽山農場臉書

近日，台中福壽山農場在臉書分享一張令人啼笑皆非的照片，畫面中一名身穿厚重冬裝的遊客，手捧一碗泡好的泡麵，在農場附近行走，背景還可見農場的公務車輛。農場小編透露，這奇特景象的背後，是某旅行團舉辦的福壽山農場一日遊，然而其「附午餐」，竟然是一人一碗簡單的泡麵果腹。

某旅遊團的福壽山農場一日遊「附午餐」，是一人發一碗泡麵。 圖／取自福壽山農場臉書
某旅遊團的福壽山農場一日遊「附午餐」，是一人發一碗泡麵。 圖／取自福壽山農場臉書

福壽山農場臉書在11月30日發文，農場小編以幽默又帶點心疼的口吻寫道「小編覺得奇怪，今天怎麼那麼多人進來裝熱水泡麵，結果聽說是有旅遊團的福壽山農場一日遊『附午餐』，結果是一人發一碗泡麵！」

該照片隨即引發了網友的熱烈討論，累積了近9千按讚數。許多人對旅行團將泡麵作為正式午餐的做法感到驚訝，紛紛留言表示，「什麼！當然要吃福壽山餐廳的高麗菜啊」、「不適合午餐吃這個呀」、「在山上吃了泡不太開的泡麵，不知道會不會肚子痛」。

這起「泡麵午餐」插曲意外成為福壽山農場的另類話題，農場小編也藉此推薦遊客走訪內部的餐廳，「來都來了，舒服的在餐廳用個餐，多愜意啊～端著泡麵走來走去，小編看了於心不忍啊」。不過，也有網友笑說「可是在山上冷冷的吃泡麵很爽欸」、「也許他們團費很便宜，原本就沒附餐」。

另外，小編也連發山上最新賞楓盛況，「真的是太美了」，並提及有粉絲詢問「奇怪，怎麼你們家最美的櫻花、楓樹，要嘛長在廁所旁，不然就長在污水處理廠旁？」，小編笑回「可能…比較肥沃吧！」

泡麵 福壽山農場 旅行團 賞楓

