南投烘焙業結合友善石虎農作 消費支持永續保育

中央社／ 南投縣3日電

南投8家烘焙業者利用友善石虎農作香蕉製成的青蕉粉、蕉皮粉，製作烘焙甜點，消費者購買品嚐即是支持石虎保育，盼以美味帶領民眾認識友善環境，深化保育教育與永續餐飲理念。

農業部林業及自然保育署南投分署2014年起與農業部生物多樣性研究所推動「友善石虎農作標章」，協助農民以保留草相、不使用毒鼠藥、獸鋏、溫室且不放養犬貓等方式經營農地耕作，提升石虎等野生動物生存安全，也改善農地生態品質，落實永續共好的生態農業。

南投分署今天發布新聞稿表示，南投在地品牌「巢墩諸米」團隊今年承辦南投縣青年發展所永續烘焙交流計畫，攜手集元果觀光工廠、「石虎保育大使阿虎加油」團隊、南投分署等單位，推出以友善石虎農作香蕉製成的青蕉粉、蕉皮粉，12月在8家烘焙店行銷。

南投分署表示，集元果觀光工廠認同友善石虎農作理念，協助販售其他合作農民的農產品及石虎義賣商品，自家工廠旁香蕉田區也取得「友善石虎農作─安全蔬果」標章，更長期致力食物全利用，研發出青蕉粉、蕉皮粉等全新原料，希望在食物永續利用盡一份心力。

南投分署表示，為使新原料更廣泛運用在餐飲領域，「巢墩諸米」團隊攜手烘焙職人探索原料多元可能，以青蕉粉、蕉皮粉為重點原料，不僅富含膳食纖維、蛋白質、抗氧化物質，更能為烘焙帶來天然色澤與風味層次，展現永續原料的多元可能性。

共同參與研發的8家南投烘焙品牌歷經1個半月試作、調整與成果分享，12月推出限定青蕉皮粉點心，12月5日至12月31日在這8家店面消費，單筆達指定門檻可獲點數，集滿點數換限量精美禮包。

南投分署長李政賢說，保育石虎不僅是一項政策，也能是一種生活方式，當消費者以一塊甜點、一杯飲品參與支持，就能讓友善土地的力量持續擴大，讓保育更貼近、更溫柔、更能被看見，未來持續與地方品牌、農民、餐飲業者等合作，推廣友善石虎理念。

