清潔隊員宣傳購物節還錄影回傳 中市府：宣傳政策
台中市議員江肇國今天表示，接獲清潔隊員反映，必須在定點收運時廣播宣傳購物節，還得錄影30秒回傳。對此，台中市環保局回應，宣導政策或活動行之有年，無限制形式。
民進黨籍台中市議員江肇國今天在臉書（Facebook）發文，市府要求清潔隊司機在定點收運的時候，把宣傳購物節的廣播打開，還必須站在購物節布條前面，將購物節的宣傳廣播錄影30秒回傳群組。
江肇國認為，台中的焚化爐出狀況、垃圾山越疊越高、廚餘脫水設備上線第一天就暫停，這些廚餘垃圾的問題通通還沒解決，基層每天忙翻天，但市長盧秀燕還在想著購物節，「是嫌基層不夠忙嗎？」
對此，環保局透過文字稿回覆，因接獲經發局請求協助，垃圾車懸掛宣傳布條及播放宣傳音檔，清潔隊員跟民眾接觸最多、宣導面最廣，長期都有協助宣導政策或活動行之有年，綁布條進行宣導就像是跑馬燈一樣，宣導方式無限制或規定形式，也沒有硬性規定要有30秒影像的情形。
