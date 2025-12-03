中市年燒5.2億補助公車…卻脫班誤點頻傳 交通局回應了

台中市議會今天審查市府提案二三讀會，民進黨市議員陳俞融指出，市府提案「公路公共運輸永續及交通平權計畫」，總經費高達5.2億元，市府每年編列巨額補貼公車業者，但公車脫班、減班問題頻傳，服務品質仍未改善。交通局表示，台中市公車發車準點率達95至96%，每年也有兩次公車評鑑，整體服務品質進步中。

陳俞融指出，市府提案「公路公共運輸永續及交通平權計畫」，總經費高達5億2709萬8836元，但中央補助款僅有1億3千多萬，佔比26%；台中市政府要負擔的配合款高達3億9074萬4162元，占了74%。

陳俞融質疑，市府每年編列5.2億的巨額預算補貼公車業者，但公車「搭不到、過站不停」問題仍普遍存在，每年近8000件異常發車及過站不停，且公車脫班、減班、駕駛態度不佳、甚至拒載長輩的案件屢傳，讓搭車族無奈。

陳俞融說，如果市府只是無止盡地當業者的提款機，卻無法在契約中要求具體的服務指標改善，這筆鉅額根本花得不值得，要求市府提出具體的改善承諾。

交通局長葉昭甫表示，根據發展大眾運輸條例，針對服務性路線，公共運輸有虧損的部分，市府必須要負擔相關的虧損補貼；至於公車品質問題，市府已改成上下半年各有一次公車評鑑，也都有公布，台中市公車發車準點率目前約95至96%，整體來看公車服務品質在進步。