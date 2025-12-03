快訊

保安林命名不再是沒溫度的行政編號 八寶圳保安林今揭牌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林業及自然保育署台中分署今天在台中市石岡區電火圳水門廣場舉辦「八寶圳保安林揭牌儀式」，正式為編號第1416號保安林命名。圖／林業及自然保育署台中分署提供
保安林名稱不再只是沒有溫度的行政編號，林業及自然保育署台中分署今天在台中市石岡區電火圳水門廣場舉辦「八寶圳保安林揭牌儀式」，正式為編號第1416號保安林命名。

今天活動邀請保安林沿線的石岡區和盛里、德興里、土牛里、梅子里、萬興里等里長及在地居民、石岡區公所、台電大甲溪發電廠及台中市石岡區南眉文化促進會等單位共襄盛舉。

林業保育署台中分署長張弘毅表示，這次將第1416號保安林命名為「八寶圳保安林」，是近年推動保安林命名的重要成果。透過多次與地方居民、里長及社區團體召開座談凝聚共識，希望讓保安林名稱不再只是沒有溫度的行政編號，而是能以更貼近民眾，反映在地熟悉的傳統地名，讓保安林真正「有名、有情、有根」。

今年87歲、在地土生土長的德興里劉紀雄里長，對八寶圳保安林更是充滿兒時至今的回憶與情感，他說保安林不僅是自然保護的重要區域，更是地方文化與生活記憶的重要承載。

林業保育署台中分署指出，編號第1416號保安林於日治時期編入為土砂捍止保安林，面積約58.57公頃，已守護地方超過百年。保安林地勢陡峭，林相覆蓋完好，除保護石岡區萬興、梅子、土牛、德興、和盛及新社區中正、月湖、慶西等地區周邊村落、耕地及道路安全，更肩負保護八寶圳、電火圳等重要溝渠之暢通，對地方農業灌溉與環境保護具有關鍵影響。

林業及自然保育署台中分署今天在台中市石岡區電火圳水門廣場舉辦「八寶圳保安林揭牌儀式」，正式為編號第1416號保安林命名。圖／林業及自然保育署台中分署提供
日治時期 情感 台中市

保安林命名不再是沒溫度的行政編號 八寶圳保安林今揭牌

