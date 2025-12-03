彰化和美12月導入智慧停車柱 離場前可快速線上付費

彰化縣繼員林市率先導入路邊智慧柱停車後，和美鎮12月在愛惜路試辦9席智慧停車柱，透過攝影機自動記錄車牌與停車時間，民眾可直接以QR Code 掃碼繳費。彰化市公所也規畫建置250席智慧停車柱，目前正辦理上網招標，完成評選與系統移轉後，預計明年正式上路。

和美鎮長林庚壬今日赴愛惜路現場了解使用情況。他表示，六都已普遍採行無紙化停車收費，不僅減少紙張浪費，也讓廠商能降低人力成本。和美鎮自12月1日起先以9席車格試辦，若民眾使用順暢，將逐步擴大推動，糖友里未來新增的60多席停車格也規畫導入智慧柱。

和美鎮目前共有180席路邊停車格，鎮公所說，無紙化收費採智慧開單系統，車輛停妥5分鐘後自動計費；離開車格前可立即線上繳費，若已離場，也可透過線上平台、超商、電信業者、縣府停車資訊網及行動支付完成繳費。

員林市的智慧停車柱自2023年開辦，但初期僅能辨識車牌、查詢紀錄，仍需委託業者人工開單，曾遭批不便民。經系統升級後，今年7月1日起才能直接透過QR Code、路邊繳費機或行動支付App完成繳費，實際落實無紙化。