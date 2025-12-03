霸氣全捐！台中百年餅舖「陳允寶泉」連3天義賣 助香港大火災民重建

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中百年餅舖陳允寶泉自由路總店掛起「天佑大埔、天佑香港！」紅布條，並舉辦義賣，助災民重建家園。圖／業者提供
香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，台中百年餅舖「陳允寶泉」跨海送暖，宣布今起義賣三天。業者霸氣承諾，義賣期間，自由總店購買任一商品，不論金額多寡，所有營業收入將全數捐贈給「港澳台灣慈善基金會」，協助災民重建家園。

陳允寶泉自由路總店門口已掛起寫有「天佑大埔、天佑香港！」的紅布條。陳允寶泉董事長翁羿琦表示，香港朋友一直是品牌重要的支持者，許多港客來到台中都會專程前往購買伴手禮。

翁羿琦說，看到老朋友們面臨重大災害，心中萬分不捨，雖無法親赴現場救災，但希望透過台灣最真誠的方式，把力量送過去；選擇與「港澳台灣慈善基金會」合作，是希望捐款能以最快速度、最直接方式送到受災居民手中。

翁羿琦強調，本次義賣不以營利為目的，而是將甜點的香氣化為實質支持。這三天內，消費者在總店購買的任何商品，包括獲獎無數的太陽餅、檸檬蛋糕、小月餅及御丹波等，其營業額將全額捐出。

陳允寶泉素來過去在921大地震、日本311震災、土耳其地震及花蓮震災等國內外重大災難中，皆以實際行動捐款或捐贈物資。此次義賣活動，業者期盼集結台灣民間消費者的力量，陪香港朋友度過難關。

陳允寶泉總經理陳溢輝說，陳允寶泉秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，過去在921 大地震、311 日本震災、土耳其與敘利亞地震、去年的花蓮震災到日前花蓮堰塞湖溢流等重大災難時，都以捐款、義賣、捐贈物資等實際行動助災民度過困境，這次香港大火，也透過義賣，期盼透過台灣民間力量，為災後重建帶來更多希望。

台中百年餅舖陳允寶泉總經理陳溢輝宣布，自由路總店今起義賣三天，所得全數捐出，協助災民重建家園。圖／業者提供
台中百年餅舖陳允寶泉總經理陳溢輝宣布，自由路總店今起義賣三天，所得全數捐出，協助災民重建家園。圖／業者提供

香港大火 義賣 921大地震

