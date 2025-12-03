台中漢杞焚化爐爭議 民團要求停工 環局：檢視事證

台中市「大里GO爭氣陣線」昨指控，專營醫療廢棄物處理的漢杞工程公司焚化爐超過許可操作日數，要求市府立即斷水斷電並勒令停工。台中市環保局表示，是否停工須符合空汙法第96條「情節重大」要件，相關事證仍在確認與審酌，將依法嚴格把關。

大里GO爭氣陣線10多名成員昨天在市府廣場開記者會，發言人鄒明諺說，漢杞11月14日至今已累積15天違法焚燒；從2022年至2024年，每年都多燒約一個月，環保局僅罰款16萬元，業者「多燒一個月只需付5萬元外部成本」，才會有恃無恐。

環保局表示，漢杞近年屢有汙染排放問題，許可證原本可展延5年，但為要求改善，上次僅核准展延1.5年到明年1月1日。期間如違規，環保局除依法告發，也會列入展延審查條件。是否達到停工標準，需符合空汙法第96條「情節重大」，正全面檢視相關事證。

針對民眾質疑裁罰過輕，環保局說，罰款依行政罰法程序辦理，後續若認定違規，可依空汙法第62條裁罰10萬至2千萬元。檢視漢杞111年至113年操作紀錄，操作日數確實超過許可證核定，違反空汙法第24條。因年處理量未超過核定量，今年10月8日裁罰16萬元。另於上月20日稽查今年度情形，再發現操作日數達302日，超過核定的300日，環保局再次提醒業者應依許可內容操作。

環保局指出，業者11月12日提出補正文件，但未能完整說明操作日數逾許可、CEMS（連續排放監測系統）及防制設備運作情形，因此再次限期補正，相關資料目前仍在審查中。補正內容是否充分，也將影響展延審查。

環保局已將漢杞列為重點管制汙染源，24小時監看煙囪排放，搭配智慧判煙系統；若仍有異常排煙，系統會即時推播告警，由稽查人員第一時間掌握事證。