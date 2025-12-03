聽新聞
0:00 / 0:00

台中漢杞焚化爐爭議 民團要求停工 環局：檢視事證

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市「大里GO爭氣陣線」指「漢杞工程公司」焚化爐11月14日已達到焚燒300日許可證額度，但根據監測到昨天仍違法焚燒。記者黃寅／攝影
台中市「大里GO爭氣陣線」指「漢杞工程公司」焚化爐11月14日已達到焚燒300日許可證額度，但根據監測到昨天仍違法焚燒。記者黃寅／攝影

台中市「大里GO爭氣陣線」昨指控，專營醫療廢棄物處理的漢杞工程公司焚化爐超過許可操作日數，要求市府立即斷水斷電並勒令停工。台中市環保局表示，是否停工須符合空汙法第96條「情節重大」要件，相關事證仍在確認與審酌，將依法嚴格把關。

大里GO爭氣陣線10多名成員昨天在市府廣場開記者會，發言人鄒明諺說，漢杞11月14日至今已累積15天違法焚燒；從2022年至2024年，每年都多燒約一個月，環保局僅罰款16萬元，業者「多燒一個月只需付5萬元外部成本」，才會有恃無恐。

環保局表示，漢杞近年屢有汙染排放問題，許可證原本可展延5年，但為要求改善，上次僅核准展延1.5年到明年1月1日。期間如違規，環保局除依法告發，也會列入展延審查條件。是否達到停工標準，需符合空汙法第96條「情節重大」，正全面檢視相關事證。

針對民眾質疑裁罰過輕，環保局說，罰款依行政罰法程序辦理，後續若認定違規，可依空汙法第62條裁罰10萬至2千萬元。檢視漢杞111年至113年操作紀錄，操作日數確實超過許可證核定，違反空汙法第24條。因年處理量未超過核定量，今年10月8日裁罰16萬元。另於上月20日稽查今年度情形，再發現操作日數達302日，超過核定的300日，環保局再次提醒業者應依許可內容操作。

環保局指出，業者11月12日提出補正文件，但未能完整說明操作日數逾許可、CEMS（連續排放監測系統）及防制設備運作情形，因此再次限期補正，相關資料目前仍在審查中。補正內容是否充分，也將影響展延審查。

環保局已將漢杞列為重點管制汙染源，24小時監看煙囪排放，搭配智慧判煙系統；若仍有異常排煙，系統會即時推播告警，由稽查人員第一時間掌握事證。

延伸閱讀

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

誇張！工人嬉鬧坐吊車綁模板「從4層樓垂降」 職安署將開罰廠商

台中漢杞廢棄物處理廠裁處停工？ 市府：是否「情節重大」會嚴審

虐殺5貓拿熱水燙、噴殺蟲劑用火烤還掰吸毒惹禍 定讞判決出爐

相關新聞

台中綠美圖13日開館展 20多國作品共襄盛舉

台中首座「二合一」市立美術館暨總圖書館綠美圖將於12月13日正式開館，但3周試營運期間也發現施工瑕疵、交通壅塞及藏書不足...

議員提綠美圖法人化 市府：先穩定運作

國內大型美術館相繼啟用，但高額營運成本引發關注。斥資53億元的台中綠美圖13日營運，市議員擔心恐成財政負擔，建議採行政法...

台中漢杞焚化爐爭議 民團要求停工 環局：檢視事證

台中市「大里GO爭氣陣線」昨指控，專營醫療廢棄物處理的漢杞工程公司焚化爐超過許可操作日數，要求市府立即斷水斷電並勒令停工...

廚餘脫水機運轉一天就喊停？議員揭3大缺失 中市府這樣說

民進黨台中議員江肇國今天在臉書發文表示，環保局的廚餘脫水機，運轉第1天就喊停；台中環保局回應，目前正依照測試結果由廠商進...

創作「原」色商品、登101 南投原民長輩巧手圓夢

「不老．原民」圓夢工坊6日在埔里發表成果，老人家搭飛機、登台北101等心願成真，還有創作原住民特色商品，縣府表示，原民長...

台中綠美圖12月13日開館 首展「萬物的邀約」20多國家跨文化策展

台中綠美圖12月13日開館營運，首展「萬物的邀約」為期4個月，展出20多國家的多形式作品。綠美圖此前試營運3周，吸引高達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。