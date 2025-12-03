聽新聞
0:00 / 0:00

議員提綠美圖法人化 市府：先穩定運作

聯合報／ 記者陳敬丰朱冠諭／連線報導

國內大型美術館相繼啟用，但高額營運成本引發關注。斥資53億元的台中綠美圖13日營運，市議員擔心恐成財政負擔，建議採行政法人化提高效率；桃園兒童美術館興建近10億元，桃園市文化局已啟動推動法人化研究，提升專業自主。

台中市議員李天生表示，國內有多座大型藝文場館以行政法人方式營運，透過鬆綁人事與財務制度、引入企業管理思維，有助提升展演與管理效率。他建議文化局訂出中長程規畫，在綠美圖營運成熟後進一步評估法人化可行性。

文化局說明，綠美圖營運成本包含設備與業務費用兩部分，其中設備如監視與門禁多為一次性支出；業務費用如人力、水電、景觀維護、保全等，每年營運成本總共約4.25億元。

文化局長陳佳君表示，行政法人化的確能提升效率並可能引入企業贊助，但綠美圖甫開館，仍須時間建立口碑，目前以「先求有再求好」為目標，由公部門穩定運作是最務實方式。未來營運條件成熟，文化局對法人化或委外都持開放態度。

桃園兒童美術館耗資約9億4861萬元，去年開館後吸引大量家庭客層。面對主館即將開幕、營運量將大幅增加，桃園市文化局已啟動推動法人化研究，期望提升專業自主性與國際合作能力。

文化局指出，美術館文化教育價值屬典型「公共財」，難以以市場價格衡量，政府補助仍是全球公立美術館的主要模式。法人化並非為節省經費，而是讓場館治理更具彈性、能引進專業人才、強化展演品質。

為提升自主財源，兒童美術館規畫約334坪商業空間，作為文化商品、教育工作坊、市集或品牌合作之用；主館與兒美館共設置425格停車位，成為穩定收入來源。文化局強調，兒美館未來將與主館、書藝館形成三館聯動，完整建立桃園城市美術館網絡。

延伸閱讀

協志工商校地活化有希望 縣府將打造美術館2028年開館

「2024創意台中」獲德國紅點及金點雙項國際設計獎

台南「巷仔Niau」城市系列古蹟公仔 12/3開賣

華南銀行勝訴撤銷歷建身分 文化局：研議是否上訴

相關新聞

台中綠美圖13日開館展 20多國作品共襄盛舉

台中首座「二合一」市立美術館暨總圖書館綠美圖將於12月13日正式開館，但3周試營運期間也發現施工瑕疵、交通壅塞及藏書不足...

議員提綠美圖法人化 市府：先穩定運作

國內大型美術館相繼啟用，但高額營運成本引發關注。斥資53億元的台中綠美圖13日營運，市議員擔心恐成財政負擔，建議採行政法...

台中漢杞焚化爐爭議 民團要求停工 環局：檢視事證

台中市「大里GO爭氣陣線」昨指控，專營醫療廢棄物處理的漢杞工程公司焚化爐超過許可操作日數，要求市府立即斷水斷電並勒令停工...

廚餘脫水機運轉一天就喊停？議員揭3大缺失 中市府這樣說

民進黨台中議員江肇國今天在臉書發文表示，環保局的廚餘脫水機，運轉第1天就喊停；台中環保局回應，目前正依照測試結果由廠商進...

創作「原」色商品、登101 南投原民長輩巧手圓夢

「不老．原民」圓夢工坊6日在埔里發表成果，老人家搭飛機、登台北101等心願成真，還有創作原住民特色商品，縣府表示，原民長...

台中綠美圖12月13日開館 首展「萬物的邀約」20多國家跨文化策展

台中綠美圖12月13日開館營運，首展「萬物的邀約」為期4個月，展出20多國家的多形式作品。綠美圖此前試營運3周，吸引高達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。