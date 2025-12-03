議員提綠美圖法人化 市府：先穩定運作

國內大型美術館相繼啟用，但高額營運成本引發關注。斥資53億元的台中綠美圖13日營運，市議員擔心恐成財政負擔，建議採行政法人化提高效率；桃園兒童美術館興建近10億元，桃園市文化局已啟動推動法人化研究，提升專業自主。

台中市議員李天生表示，國內有多座大型藝文場館以行政法人方式營運，透過鬆綁人事與財務制度、引入企業管理思維，有助提升展演與管理效率。他建議文化局訂出中長程規畫，在綠美圖營運成熟後進一步評估法人化可行性。

文化局說明，綠美圖營運成本包含設備與業務費用兩部分，其中設備如監視與門禁多為一次性支出；業務費用如人力、水電、景觀維護、保全等，每年營運成本總共約4.25億元。

文化局長陳佳君表示，行政法人化的確能提升效率並可能引入企業贊助，但綠美圖甫開館，仍須時間建立口碑，目前以「先求有再求好」為目標，由公部門穩定運作是最務實方式。未來營運條件成熟，文化局對法人化或委外都持開放態度。

桃園兒童美術館耗資約9億4861萬元，去年開館後吸引大量家庭客層。面對主館即將開幕、營運量將大幅增加，桃園市文化局已啟動推動法人化研究，期望提升專業自主性與國際合作能力。

文化局指出，美術館文化教育價值屬典型「公共財」，難以以市場價格衡量，政府補助仍是全球公立美術館的主要模式。法人化並非為節省經費，而是讓場館治理更具彈性、能引進專業人才、強化展演品質。

為提升自主財源，兒童美術館規畫約334坪商業空間，作為文化商品、教育工作坊、市集或品牌合作之用；主館與兒美館共設置425格停車位，成為穩定收入來源。文化局強調，兒美館未來將與主館、書藝館形成三館聯動，完整建立桃園城市美術館網絡。