台中綠美圖13日開館展 20多國作品共襄盛舉

台中首座「二合一」市立美術館暨總圖書館綠美圖將於12月13日正式開館，但3周試營運期間也發現施工瑕疵、交通壅塞及藏書不足等問題。市府表示，施工問題已修復，交通路線持續完善，館藏與服務也將同步提升。

台中綠美圖由普立茲克獎建築師妹島和世與西澤立衛共同設計，歷經10年籌建、耗資52.99億元。館內大廳挑高27公尺，是全台美術館最高展間，並由藝術家梁慧圭打造巨型裝置藝術。

首展「萬物的邀約」策展團隊來自美國、羅馬尼亞、台灣及中美館，展出20多國、90多件多形式作品，其中包括「小王子」珍貴手稿。展期為4個月，並規畫國際講座、兒少主題展及AI互動展覽，透過高階電腦、電子書閱讀器、智慧機器人與大數據分析，提供個人化導覽及提升服務效率。

市長盧秀燕表示，綠美圖完工後備受國內外關注，甚至被列為「全球年度最值得參觀的7座美術館」之一。試營運期間吸引超過22萬人次入館，也顯示市民對文化建設的期待。她強調，綠美圖啟用不只是建築落成，更象徵台中文化能量的啟動。

不過，試營運期間，民眾發現部分地面龜裂、電線外露，周邊也有交通壅塞問題，另外，停車位僅355格，相當不好找；部分讀者也認為，圖書館藏書數量不足，書架感覺「空蕩蕩」。

文化局長陳佳君說，綠美圖設施問題已請廠商修復補強，並建立監視系統，與建設局密切協調，發現問題立即處理；交通方面，將持續完善周邊路標，並與交通局、經發局討論增設停車位，另提醒民眾可多利用綠美圖周邊13條公車路線。

至於館藏，陳佳君指出，綠美圖本館有46萬冊紙本藏書，還有56萬冊電子書，紙本、電子並重，部分民眾反映書架空曠，是因為許多藏書放在密集書庫，待書架上書被借走，再從密集書庫補書；文化局之後每年編列1億元全市圖書館購書經費，其中約有1000多萬元分到綠美圖，持續豐富館藏內容。