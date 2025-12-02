廚餘脫水機運轉一天就喊停？議員揭3大缺失 中市府這樣說

民進黨台中議員江肇國今天在臉書發文表示，環保局的廚餘脫水機，運轉第1天就喊停；台中環保局回應，目前正依照測試結果由廠商進行細部調整優化，尚未正式連續處理運作。

對於台中市廚餘去化如何解決，江肇國在臉書（Facebook）發文指出，環保局長吳盛忠上週曾在市議會備詢時拍胸脯說「中華民國沒有人比我更懂」；結果，環保局的「秘密武器」廚餘脫水機，運轉第1天就暫緩。

江肇國表示，結果完全如他先前提到的，從傾倒流程、脫水品質到整體量能，通通大有問題；前天下午環保局將機器進場測試後，立刻曝露3大缺失，包括流程完全不順、脫水「品質」不穩及難以操作、處理量跟實際上真的差很大等，因而昨天馬上喊停，根本無法繼續運轉。

環保局對此回應，目前於文山焚化廠設置廚餘固液分離系統，經測試不同來源及含水成分的廚餘後，目前正依照測試結果由廠商進行細部調整優化，尚未正式進行廚餘脫水的連續處理運作，將於設備優化測試後，儘速進行廚餘脫水降低含水率，維持焚化廠正常操作營運。

環保局表示，因廚餘含水率極高，將影響焚化廠操作營運，此套固液分離處理系統，經測試約可去除40%水分，且可經目視篩選挑揀去除不適合的廚餘，例如尺寸過大果菜或硬物鐵件進壓縮脫水機，有效減少廚餘含水率及設備運轉效能，並視未來中央廚餘養豬政策及試運轉情形，評估增設脫水機組，擴大每日處理效能，確保焚化廠穩健操作營運。