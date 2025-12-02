彰化歲末演唱會20日登場 李聖傑、糜先生等演出還有480秒煙火
彰化縣今年的歲末演唱會訂12月20日在縣立體育場舉辦，邀請到「情歌王子」李聖傑，及金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，以及糜先生樂團及小男孩樂團、備受喜愛的創作歌手陳華等，還將施放480秒璀璨煙火、摸彩等，與鄉親一起開心迎接2026年。
近年來，很多縣市都會花大錢請大咖藝人舉辦跨年演唱會，對於經費有限的縣市請不起大咖下，就另想辦法，彰化縣政府多年已未辦跨年演唱會，而是提前舉辦歲末演唱會，藝人也因錯開，比較會參加。
彰化縣政府今天在縣府中庭為歲末演唱會宣傳，縣長王惠美表示，縣府今年邀請9組老、中、青喜愛的實力歌手輪番開唱，演唱會壓軸邀請到12月26、27日在小巨蛋舉辦個人演唱會的「情歌王子」李聖傑，還有聽團群喜愛的糜先生及小男孩樂團、備受喜愛的創作歌手陳華、唱功深厚的金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，還有人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn及裴安，並有美食市集與壓軸480秒的絢爛煙火秀。
王惠美說，晚會並有美食市集與壓軸480秒的絢爛煙火秀，當天只要憑11、12月發票兌換摸彩券，就有機會把大獎帶回家！包括星宇航空台中到日本的雙人來回機票、光陽125機車2台、65吋液晶電視、洗衣機、冰箱等超級好禮，讓大家看得開心、吃得盡興，還有機會抱回大獎。
除了歲末演唱會，12月14日晚間將在縣立美術館廣場點亮聖誕樹，當日下午4時開始有彰化縣音樂河社會福利協會辦理的園遊會及精彩舞台表演。
