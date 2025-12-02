永靖謝平安家年華將登場 味全龍球星、李多慧齊參與

快訊

中央社／ 彰化2日電

彰化縣「永靖謝平安家年華」將於13、14日舉行，今年活動包括各村神尊遶境祈福、千人搓湯圓等，梅花平安宴預計席開338桌，並邀請中職味全龍啦啦隊員李多慧及多名球星參與。

「謝平安」為感謝神明護佑豐收的傳統儀式。永靖謝平安家年華由永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同舉辦，特別結合謝平安與冬至搓湯圓習俗，舉行千人封街搓湯圓，並邀親友團圓吃平安宴，今年目標席開338桌。

頂新和德文教基金會今天發布新聞稿表示，今年永靖鄉宮廟共36座神尊參加遶境活動；民眾報名永安宮舉辦的「擲筊迎福謝平安」可獲得限量「永安宮王爺小神衣」，在現場擲出最多聖筊有機會獲得iPhone 17等禮品。

基金會表示，中華職棒味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖，以及啦啦隊員李多慧、口水、張晴也將一起參與活動。此外，成美文化園配合活動開放夜間參觀，推出限定夜市集與煙火秀，並首次邀請超級夜總會在永靖演出。

