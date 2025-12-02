快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

創作「原」色商品、登101 南投原民長輩巧手圓夢

中央社／ 南投縣2日電
南投縣政府原住民族行政處推動「不老．原民」圓夢工坊，6日將在埔里鎮發表成果，2日對外宣傳長輩創作許多原住民特色商品，縣府盼大眾給予最大支持，參觀成果展踴躍採買。南投縣政府提供／中央社
南投縣政府原住民族行政處推動「不老．原民」圓夢工坊，6日將在埔里鎮發表成果，2日對外宣傳長輩創作許多原住民特色商品，縣府盼大眾給予最大支持，參觀成果展踴躍採買。南投縣政府提供／中央社

「不老．原民」圓夢工坊6日在埔里發表成果，老人家搭飛機、登台北101等心願成真，還有創作原住民特色商品，縣府表示，原民長輩將持續以自我實現、樂齡共好，實踐夢想清單。

傳承原住民族傳統技藝、協助原住民族文化健康站長者達成夢想，南投縣政府原住民族行政處推動「不老．原民」圓夢工坊，6日將在埔里鎮綜合球場辦理成果發表會，縣府今天對外宣傳，武界文健站長輩帶來布農族舞蹈，還有計畫執行紀錄影片首映及圓夢故事分享。

南投縣副縣長王瑞德出席表示，圓夢計畫兼顧文化傳承與長者福祉，透過符合原住民族文化特性的傳統技藝培力課程，協助長者傳承部落智慧，更創造講師、助教等多元就業機會，完善在地原民長者福利服務網絡，更讓文健站成為兼顧長者身心靈健康的關懷據點。

共23處文健站參與計畫，每站長者完成約百個圓夢商品，包含布農傳統串珠手鍊、項鍊、耳環、手提包包、傳統背袋、獵人背包、原民風格編織提杯袋、植物染束口袋、精油香氛香皂、馬告醃製豬肉、馬告香腸等；王瑞德說，每件圓夢商品都是長輩的夢想與自信心，盼大眾給予最大支持，6日參觀成果展踴躍採買。

原住民族 南投縣 台北101

延伸閱讀

議員質詢原民持槍合法性 邀請市長蔣萬安體驗打山豬

美國高中生與投商學生走讀南投市場古蹟 手作紅龜粿成最夯課程

新北放寬社宅入住資格 508戶12月開放申請

貓羅溪氾濫成災…政府將啟動疏濬 優先鎖定2區域

相關新聞

創作「原」色商品、登101 南投原民長輩巧手圓夢

「不老．原民」圓夢工坊6日在埔里發表成果，老人家搭飛機、登台北101等心願成真，還有創作原住民特色商品，縣府表示，原民長...

台中綠美圖12月13日開館 首展「萬物的邀約」20多國家跨文化策展

台中綠美圖12月13日開館營運，首展「萬物的邀約」為期4個月，展出20多國家的多形式作品。綠美圖此前試營運3周，吸引高達...

台中購物節16天增百億元消費 金額破208億 還有4個百萬元現金大獎

台中市經濟發展局今天宣布，台中購物節開跑僅39天，登錄金額昨已正式突破200億元、達208億元，且僅用16天就再添一個百...

台中漢杞廢棄物處理廠裁處停工？ 市府：是否「情節重大」會嚴審

台中市「大里GO爭氣陣線」環保人士上午開記者會，指專門處理醫療廢棄物的「漢杞工程公司」焚化爐超過每年焚燒300日的許可證...

影／台中2026消防月曆今發布 亮眼女獸醫當封面人物吸睛

台中市消防局今發布「2026消防形象月曆」，此次月曆有13位形象人員參與拍攝，其中有9名警消（8男1女）、4名女義消，以...

影／何欣純組「市政辦公室」 已試營運月底「開箱」

將代表民進黨參選台中市長的立委何欣純今天表示，她已經籌組市政辦公室，延攬許多優秀人士，期待能夠組成一個最強的團隊為台中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。