創作「原」色商品、登101 南投原民長輩巧手圓夢

「不老．原民」圓夢工坊6日在埔里發表成果，老人家搭飛機、登台北101等心願成真，還有創作原住民特色商品，縣府表示，原民長輩將持續以自我實現、樂齡共好，實踐夢想清單。

傳承原住民族傳統技藝、協助原住民族文化健康站長者達成夢想，南投縣政府原住民族行政處推動「不老．原民」圓夢工坊，6日將在埔里鎮綜合球場辦理成果發表會，縣府今天對外宣傳，武界文健站長輩帶來布農族舞蹈，還有計畫執行紀錄影片首映及圓夢故事分享。

南投縣副縣長王瑞德出席表示，圓夢計畫兼顧文化傳承與長者福祉，透過符合原住民族文化特性的傳統技藝培力課程，協助長者傳承部落智慧，更創造講師、助教等多元就業機會，完善在地原民長者福利服務網絡，更讓文健站成為兼顧長者身心靈健康的關懷據點。

共23處文健站參與計畫，每站長者完成約百個圓夢商品，包含布農傳統串珠手鍊、項鍊、耳環、手提包包、傳統背袋、獵人背包、原民風格編織提杯袋、植物染束口袋、精油香氛香皂、馬告醃製豬肉、馬告香腸等；王瑞德說，每件圓夢商品都是長輩的夢想與自信心，盼大眾給予最大支持，6日參觀成果展踴躍採買。