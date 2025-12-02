快訊

台中綠美圖12月13日開館 首展「萬物的邀約」20多國家跨文化策展

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中綠美圖12月13日開幕，文化局表示，館內施工漏洞皆已修復，紙本藏書加上電子藏書過百萬冊，建議民眾多利用大眾交通運輸前往。圖／聯合報系資料照
台中綠美圖12月13日開館營運，首展「萬物的邀約」為期4個月，展出20多國家的多形式作品。綠美圖此前試營運3周，吸引高達22萬人次入館，但也有交通壅塞，施工漏洞等問題；市府表示，施工漏洞都已修復，綠美圖周邊有13條公車路線，建議民眾多加利用。

台中綠美圖是台中首座市立美術館與全市總圖書館，也是全國首創的「二合一」，由普立茲克獎建築師妹島和世與西澤立衛共同設計，歷經10年籌建、耗資52.99億元，今年完工，10月28日到11月16日試營運，12月13日開幕。

市長盧秀燕表示，綠美圖完工後受到國內外高度關注，甚至被部分國際媒體列為「全球年度最值得參觀的7座美術館」之一，台中正在以文化走向世界，試營運期間有超過22萬人次入館，也說明市民對文化建設的期待，相信綠美圖啟用不只是建築完工，更是台中文化能量的啟動。

文化局長陳佳君指出，綠美圖美術館大廳挑高27公尺，是全台美術館最高展間，特別邀請藝術家梁慧圭打造巨型裝置藝術；綠美圖首展「萬物的邀約」由美國、羅馬尼亞、台灣及中美館團隊共同策展，包含20多國家、90多件多樣形式作品，將展出名作「小王子」的珍貴手稿。

陳佳君表示，開幕活動還包含國際講座、兒少主題展與AI展覽等等，其中AI展覽結合AI技術，提供高階電腦、電子書閱讀器，協助讀者建立個人化導覽，以互動式遊戲的方式帶讀者探索圖書館與美術館；此外也透過智慧機器人、大數據分析等提升服務效率。

綠美圖試營運期間遇上若干問題，入館者發現部分地面龜裂、電線外露，疑似施工疏失導致安全隱患；周邊交通也有壅塞情況，且停車位僅有地下室355格，相當不好找；部分讀者也反映，圖書館的藏書數量不足，書架感覺「空蕩蕩」。

陳佳君表示，場館設施已請廠商修復補強，也建立監視系統，建設局和廠商密切溝通，發現問題馬上處理；交通動線部分，除了持續完善周邊路標，也會和交通局、經發局等局處橫向溝通，是否能在周邊增設停車位，此外綠美圖附近有13條公車路線，建議民眾多加利用。

至於館藏，陳佳君指出，綠美圖本館有46萬冊紙本藏書，還有56萬冊電子書，紙本、電子並重，部分民眾反映現場書架空曠，是因為許多藏書放在密集書庫，待書架上書被借走，再從密集書庫補書；文化局之後每年編列1億元全市圖書館購書經費，其中約有1000多萬元分到綠美圖。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>長盧秀燕表示，綠美圖試營運期間有超過22萬人次入館，這次開館將是台中文化能量的啟動點。記者陳敬丰／攝影
綠美圖 美術館 圖書館 台中市 盧秀燕

