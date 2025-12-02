台中購物節16天增百億元消費 金額破208億 還有4個百萬元現金大獎

台中市經濟發展局今天宣布，台中購物節開跑僅39天，登錄金額昨已正式突破200億元、達208億元，且僅用16天就再添一個百億商機。7日下午在大里公園舉辦的「屯區GOGO購」將再抽出「百萬現金獎項」，百萬得主將增至4人，同場也將開出第2個外籍專屬1萬美金大獎，後續則還有4個百萬元現金大獎。

經發局長張峯源說，台中購物節活動熱度不斷升高，登錄金額中，外縣市來台中消費累積達37億元，1天約是1億元。鄰近縣市中彰化11.1億、南投4.7億、苗栗2.5億。六都裡，高雄2.4億居冠，其次為新北2.3億、桃園2億、台南1.7億及台北1.6億元。

經發局說，在台中市各行政區中，西屯、北屯、南屯是消費熱區，累積金額達96億元。另外，大里9.6億、豐原8.6億、梧棲6.1億均擠入前10名。值得注意的是，本屆「女力消費」現象明顯，女性登錄金額占比達54%，超過110億元，男性約36%，另有一成未透露性別。不少受訪者表示，家庭消費多由媽媽負責登錄，夫妻或情侶也常集中登錄於女性帳號，形成有趣的消費文化。

品項部分，一般性消費的餐館、餐廳、零售賣場、超級市場、綜合商品批發、直營式便利商店及百貨佔總消費達84.2%，顯示台中購物節有效帶動民生消費、旅遊周邊餐飲及觀光財。另購物節的「收據專屬抽」，鼓勵民眾於市場、夜市及微型店家消費，目前登錄金額也有9.5億元，帶動微型經濟。