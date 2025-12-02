快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

聽新聞
0:00 / 0:00

台中購物節16天增百億元消費 金額破208億 還有4個百萬元現金大獎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市經濟發展局今天宣布，7日下午在大里公園舉辦的「屯區GOGO購」將再抽出「百萬現金獎項」，百萬得主將增至4人。圖／台中市政府提供
台中市經濟發展局今天宣布，7日下午在大里公園舉辦的「屯區GOGO購」將再抽出「百萬現金獎項」，百萬得主將增至4人。圖／台中市政府提供

台中市經濟發展局今天宣布，台中購物節開跑僅39天，登錄金額昨已正式突破200億元、達208億元，且僅用16天就再添一個百億商機。7日下午在大里公園舉辦的「屯區GOGO購」將再抽出「百萬現金獎項」，百萬得主將增至4人，同場也將開出第2個外籍專屬1萬美金大獎，後續則還有4個百萬元現金大獎。

經發局長張峯源說，台中購物節活動熱度不斷升高，登錄金額中，外縣市來台中消費累積達37億元，1天約是1億元。鄰近縣市中彰化11.1億、南投4.7億、苗栗2.5億。六都裡，高雄2.4億居冠，其次為新北2.3億、桃園2億、台南1.7億及台北1.6億元。

經發局說，在台中市各行政區中，西屯、北屯、南屯是消費熱區，累積金額達96億元。另外，大里9.6億、豐原8.6億、梧棲6.1億均擠入前10名。值得注意的是，本屆「女力消費」現象明顯，女性登錄金額占比達54%，超過110億元，男性約36%，另有一成未透露性別。不少受訪者表示，家庭消費多由媽媽負責登錄，夫妻或情侶也常集中登錄於女性帳號，形成有趣的消費文化。

品項部分，一般性消費的餐館、餐廳、零售賣場、超級市場、綜合商品批發、直營式便利商店及百貨佔總消費達84.2%，顯示台中購物節有效帶動民生消費、旅遊周邊餐飲及觀光財。另購物節的「收據專屬抽」，鼓勵民眾於市場、夜市及微型店家消費，目前登錄金額也有9.5億元，帶動微型經濟。

經發局說，7日下午2時，購物節將在大里公園舉辦「屯區GOGO購-破兩百億加碼抽百萬」活動，現場還可憑台中通APP當日消費畫面兌換摸彩券，有70吋電視、50吋電視烤箱、氣炸鍋、廚餘機等多項精美家電好禮送出。

台中市經濟發展局今天宣布，台中購物節開跑僅39天，登錄金額昨已正式突破200億元、達208億元。圖／台中市政府提供
台中市經濟發展局今天宣布，台中購物節開跑僅39天，登錄金額昨已正式突破200億元、達208億元。圖／台中市政府提供
台中購物節的「收據專屬抽」鼓勵民眾於市場、夜市及微型店家消費，目前登錄金額也有9.5億元，帶動微型經濟。圖／台中市政府提供
台中購物節的「收據專屬抽」鼓勵民眾於市場、夜市及微型店家消費，目前登錄金額也有9.5億元，帶動微型經濟。圖／台中市政府提供

經濟發展 台中市

延伸閱讀

台中購物節滿月累積金額162億元 局長張峯源揭百萬現金得主心聲

台中第二波物調券28至30日兌換 會展中心51場活動就序

台中購物節業續衝破百億 20日抽百萬現金和1萬美金獎

中市府出席比利時國王節慶祝酒會 共享台中購物節成績

相關新聞

創作「原」色商品、登101 南投原民長輩巧手圓夢

「不老．原民」圓夢工坊6日在埔里發表成果，老人家搭飛機、登台北101等心願成真，還有創作原住民特色商品，縣府表示，原民長...

台中綠美圖12月13日開館 首展「萬物的邀約」20多國家跨文化策展

台中綠美圖12月13日開館營運，首展「萬物的邀約」為期4個月，展出20多國家的多形式作品。綠美圖此前試營運3周，吸引高達...

台中購物節16天增百億元消費 金額破208億 還有4個百萬元現金大獎

台中市經濟發展局今天宣布，台中購物節開跑僅39天，登錄金額昨已正式突破200億元、達208億元，且僅用16天就再添一個百...

台中漢杞廢棄物處理廠裁處停工？ 市府：是否「情節重大」會嚴審

台中市「大里GO爭氣陣線」環保人士上午開記者會，指專門處理醫療廢棄物的「漢杞工程公司」焚化爐超過每年焚燒300日的許可證...

影／台中2026消防月曆今發布 亮眼女獸醫當封面人物吸睛

台中市消防局今發布「2026消防形象月曆」，此次月曆有13位形象人員參與拍攝，其中有9名警消（8男1女）、4名女義消，以...

影／何欣純組「市政辦公室」 已試營運月底「開箱」

將代表民進黨參選台中市長的立委何欣純今天表示，她已經籌組市政辦公室，延攬許多優秀人士，期待能夠組成一個最強的團隊為台中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。