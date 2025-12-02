台中漢杞廢棄物處理廠裁處停工？ 市府：是否「情節重大」會嚴審

台中市「大里GO爭氣陣線」環保人士上午開記者會，指專門處理醫療廢棄物的「漢杞工程公司」焚化爐超過每年焚燒300日的許可證額度，希望市府應立即予以斷水斷電並勒令停工，不可再展延甲級廢棄物處理許可證。環保局上午回應說，是否裁處停工，須符合空污法第96條「情節重大」要件，目前正進行確認與整體審酌，會依規嚴格為市民把關。

大里GO爭氣陣線上午有10多位環保人士聚集在市府廣場，這也是他們9月至今第四度針對漢杞舉辦記者會。發言人鄒明諺說，漢杞從11月14日至今已累計15天都違法焚燒。為什麼會這麼有恃無恐？因為它在2022至2024年每年皆違規超燒1個月，環保局僅對其罰款16萬元，也就是說它的每年多燒一個月的外部成本只要約5萬元，它當然會如法炮製。

環保局表示，漢杞甲級廢棄物處理廠因持續出現污染排放問題，雖原則上許可證可展延5年，但為確保改善，前次僅核准展延1.5年到明年1月1日。該廠在此次許可期間仍違反環保法令，環保局除依法告發，也將違規列入此次展延審查條件。至於是否裁處停工，須符合空污法第96條「情節重大」要件，目前正進行確認與整體審酌。罰款部分則依行政罰法程序辦理，後續可依空污法第62條裁罰10萬至2千萬元。

環保局說，業者11月12日提出補正文件，但未能完整說明操作日數逾許可、CEMS（連續排放監測系統）設備及防制設備操作情形，經再次限期補正，目前補正資料仍在審查中，環保局會嚴格把關。

環保局說，漢杞工程公司為環保局的重點管制污染源，也是民眾長期關注焦點。為維護周邊空氣品質，環保局已成立專案聯合稽查，並布建AI攝影機24小時監控煙囪排放，並搭配智慧判煙系統。若工廠有異常排煙事件，藉由通訊軟體自動推播事件告警訊息通知，環保局可第一時間掌握事證。

環保局說，檢視漢杞111至113年操作紀錄，發現操作日數超過許可證核定期程，違反空污法第24條。因年處理量未超過核定量，已於今年10月8日依相關規定裁罰16萬元。另於上個月20日稽查今年操作情形，再次發現年度操作日數達302日，超過核定的300日，已再次提醒業者應依許可證內容操作。