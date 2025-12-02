2年前卡努颱風重創南投仁愛鄉 平靜橋峭壁上重建部落不再成孤島

南投仁愛鄉平靜橋在卡努颱風重創後，道路沿峭壁崩落、部落一度成為孤島。縣府啟動高難度改址重建，工程人員在險峻山壁間冒險搶修、屢遭阻礙仍未退縮，終讓部落交通重連。此工程最終以職安與品質兼具的表現，也勞動部金安獎肯定。

112年杜蘇芮及卡努颱風造成投85線平靜橋右岸路基大規模坍落，阻斷靜觀部落對外唯一通道，居民一度與外界隔絕。南投縣政府緊急搶通便道後，因原橋址靠近不穩定邊坡、又受河川沖刷威脅，評估長期安全堪憂，向公共工程委員會爭取災修補助，改址興建鋼構新橋，從根本排除風險。

工務處指出，平靜橋工區沿峭壁而建，是災後最艱困、也最少廠商願意承接的路段。工程人員得在狹窄山壁上操作重機，一旦天候轉壞或落石增多，進度就被迫中斷，但總福營造團隊仍選擇堅持，把工程安全推進到底，讓交通命脈得以重建，解決都達、德鹿谷村數千居民的通行與農產運輸需求。

工務處長張弘岳日前代表縣府北上受獎，由勞動部長洪申翰親自表揚。縣府強調，金安獎被視為營造職安最高榮譽，能在高風險區段中落實安全管理並維持品質，是對團隊最實質的肯定。