影／台中2026消防月曆今發布 亮眼女獸醫當封面人物吸睛

台中市消防局今發布「2026消防形象月曆」，此次月曆有13位形象人員參與拍攝，其中有9名警消（8男1女）、4名女義消，以專業、健康與陽光形象，展現台中消防專業、力量，封面人物由台中搜救犬隊獸醫師吳怡珣，其亮眼外型吸睛。

台中市消防局表示，該月曆取景遍及全市代表性場景，如鰲峰山公園、麗水漁港、國家漫畫博物館與柳川景觀步道等，也特別選在今年落成啟用的「石岡消防分隊」拍攝，象徵市府持續強化消防量能、提升山城地區救災與救護品質。

消防局指出，2026年月曆的封面人物由台中搜救犬隊隨隊獸醫師吳怡珣擔任，吳負責搜救犬醫療評估與健康監測，2月形象人員林志宇是此次參與拍攝，最年輕成員，21歲即取得消防設備師證照，以年輕專業展現新世代消防力。

另外4月形象人員蘇君茹是唯一女性警消，熱愛登山、潛水等戶外活動，半年減重13公斤，以行動詮釋堅毅與不放棄的女力精神；6月形象人員賴俊憲曾在銷售、精品、百貨與保全多元領域累積豐富的溝通與危機處理經驗，以重訓與戶外運動強化體能，為消防任務奠定紮實基礎。

10月形象人員鄢筠芳年僅23歲，18歲加入義消，雖課業繁忙，仍投入協勤，展現年輕世代的奉獻與熱忱。

消防局也說，近兩年消防形象月曆深受市民喜愛，不僅在發表會現場吸引民眾排隊領取，也是最受歡迎的宣導品之一，更成功結合「捐血換月曆」、「捐發票做公益」等活動，年年吸引眾多市民熱烈響應。