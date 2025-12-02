彰化南郭路舊官舍斥資5千萬修繕 將融合新舊 打造藝術推廣平台

彰化市南郭路一段100號舊彰化郡役所官舍將斥資5千萬整修，彰化縣長王惠美今天主持開工典禮，王惠美表示，舊官舍預計明年底整修完工，未來將做為藝文展覽與藝術教育推廣空間，提供親近藝術的平台，打造處處皆美學、具有文化與溫度的城市。

「彰化市南郭路一段100號公有房舍再利用工程」今天舉行開工典禮，由縣長王惠美主持，彰化市長林世賢、多位縣議員等與會。

王惠美表示，今天不只是開工典禮，更是讓一棟老舊建築重獲新生的時刻，南郭路一段100號原是日治時期的彰化郡役所官舍，二戰後改為彰化縣議會主任秘書宿舍，2018年移交縣府列為公有宿舍管理，由於建物老舊，不堪使用，縣府為延續建物生命力，推動活化再利用，投入縣款5千萬元辦理修復工程。

這棟舊官舍面積約160平方公尺(48坪)，王惠美說，透過新舊融合的設計，保留部分歷史外牆、舊磚、木頭與舊瓦，成為整體地景的基底，結合現代材料，在新舊之間展現設計美學。入口處將形塑象徵性的「城市玄關」，邀請民眾走進來，細細品味老房子歷經漫長歲月的韻味，這座場域的再生，代表的不僅是硬體更新，更象徵彰化文化能量的累積。

王惠美說，縣府未來將持續推動文化建設與藝文空間再生，打造更友善且多元的文化環境，提升藝文欣賞人口不僅能提升文化力，更是城市永續發展的重要基礎，當更多人願意走進展覽空間、參加一場講座、欣賞一件作品，城市的文化能量就會不斷向外擴散，吸引更多創意人才聚集，讓彰化在文化競爭力持續攀升。

彰化縣文化局長張雀芬表示，南郭路一段100號因位於旭光路、南郭路的交叉路口，地理位置極佳，具有高度再利用潛力，因此縣府推動修繕再利用工程，透過文化公共空間再造與建築活化再利用，注入藝術能量，期望打造城市美學新地標。