「2024創意台中」獲德國紅點及金點雙項國際設計獎

台中市文化局以「2024創意台中」「Design Hub in Taichung」，獲得設計界奧斯卡美譽的2025德國紅點設計大獎「品牌與傳播設計類」殊榮，在全球近萬件參賽作品中脫穎而出，同年度亦獲得「2025金點設計」標章，充分展現台中在品牌形象與設計傳達上的卓越實力。

文化局長陳佳君表示，這次得獎作品「Design Hub in Taichung」由文化局團隊整合地方設計能量與城市文化特色，以實驗性質的策展形式，策劃「2024年創意台中-設計明日的未來」開啟Design Hub計畫，突破傳統展演框架，將設計思維帶入街區日常，傳遞台中作為亞洲創意城市的重要角色。

紅點評審團特別讚賞其創意表現與視覺語言，認為該專案成功將設計與城市價值緊密結合，為公共機關設計注入全新典範。這項榮譽不僅是對團隊設計能量的肯定，更代表台中在推動文化創意與城市品牌上的成果，未來將持續打造兼具在地精神與國際視野的公共設計，讓台中成為設計人才的聚落與國際創意平台。

文化局指出，歷年來「創意台中」主題策展相當多元，2024年以「Design Hub設計中」作為城市發信地，嘗試架起一個設計實驗平台，讓設計發信被釋放到城市每一個角落，邀請市民參與共創，讓城市成為持續運轉的設計實驗室，創意的實驗場應該不僅在展場，更是為城市與市民之間創造出新的互動方式。