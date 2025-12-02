快訊

台中優質雪梨果品評鑑結果出爐 和平區汪源杉雪梨奪冠軍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市農業局輔導和平區農會今天在台中市政府陽明市政大樓1樓大廳，舉辦「114年度臺中市優質雪梨果品評鑑活動。記者游振昇／攝影
台中市農業局輔導和平區農會今天在台中市政府陽明市政大樓舉辦「114年度台中市優質雪梨果品評鑑活動」，60組農友報名參賽，由和平區汪源杉奪下114年雪梨王。

今天評鑑邀請農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場及國立中興大學等不同領域專家學者擔任評審，就雪梨外觀及果形、大小整齊度、質地風味及糖度等項目評分，評審仔細品嘗評分後，由和平區汪源杉榮獲第1名，勇奪本年度的雪梨王，可獲得獎牌及獎金2萬元，第2名為和平區林家瑋及和平區葉素秋，可獲得獎牌及獎金1萬2000元，第3名分別為和平區汪煥洲、和平區楊玉璽及和平區黎黃玉如，可獲得獎牌及獎金5000元。

農業局表示，台中市地形涵蓋平原、台地、丘陵及高山，同時具有亞熱帶及溫帶型氣候，從平地到高山皆能找到適地適種的果樹，梨山地區海拔約2000公尺，冬季常出現10℃以下低溫，是孕育許多重要溫帶經濟果樹的搖籃。

台中市種植溫帶果樹有梨、甜柿、水蜜桃及蘋果等，其中雪梨為薔薇科梨屬的落葉果樹，是台中市特有之溫帶梨品種之一，需要一定期間的低溫，才可正常萌芽、開花及結果，加上梨山地區得天獨厚的環境及農民用心的栽培管理下，重量可達1.5到2.5公斤，是梨所有品種體型較大的品種之一，因此又有「梨中之王」的美名。

農業局說明，台中市和平區梨栽培面積1675公頃，年產量2萬4120公噸，其中雪梨栽培面積約400公頃，年產量約6500公噸，雪梨圓潤碩大，果肉嫩白、口感爽脆且香甜多汁，即日起至農曆春節為台中雪梨的盛產期。

台中市農業局輔導和平區農會今天在台中市政府陽明市政大樓1樓大廳，舉辦「114年度臺中市優質雪梨果品評鑑活動。記者游振昇／攝影
