後年將全面禁用廚餘養豬 台中養豬協會：今天北上聽政策說明

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限；台中養豬協會總幹事楊駿杰表示，各地養豬協會今天將北上聽政策說明和溝通，目前政策方向如此，業者只能配合；蒸煮監控設備有補助，台中使用廚餘的養豬戶已配合申請裝設中。

台中養豬協會總幹事楊駿杰表示，農業部今天邀全省各養豬協會北上開會，說明政策並和業者溝通，楊駿杰說，目前政策已定方向，養豬業者只能配合，政策定出一年緩衝期，也有可能先禁用家戶廚餘，事業廚餘是否可繼續使用可能還有調整空間。

楊駿杰說，政府補助使用廚餘養豬戶裝設監控設備，台中養豬戶已申請補助裝設中。他說目前消息，今年年底前，經聯合檢查通過並獲地方政府同意的養豬場，全國統一於明年元旦起准許使用廚餘養豬一年，政策有可能適時調整。

台中市目前有168場養豬戶，養豬數9萬多頭，其中36場以廚餘養豬，養豬數4萬多頭占全台中近半數；台中有廚餘養豬戶說，台中市長盧秀燕上月在議會質詢中講台中未來要禁廚餘養豬，他們可理解市長的壓力，但養豬問題不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，如果沒有配套措施，今天宣布台中明天禁止廚餘養豬，明天台中市的廚餘將無人願意載運。