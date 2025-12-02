快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

後年將全面禁用廚餘養豬 台中養豬協會：今天北上聽政策說明

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲出現非洲豬瘟後，非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬。圖／台中市政府提供
台中梧棲出現非洲豬瘟後，非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬。圖／台中市政府提供

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限；台中養豬協會總幹事楊駿杰表示，各地養豬協會今天將北上聽政策說明和溝通，目前政策方向如此，業者只能配合；蒸煮監控設備有補助，台中使用廚餘的養豬戶已配合申請裝設中。

台中養豬協會總幹事楊駿杰表示，農業部今天邀全省各養豬協會北上開會，說明政策並和業者溝通，楊駿杰說，目前政策已定方向，養豬業者只能配合，政策定出一年緩衝期，也有可能先禁用家戶廚餘，事業廚餘是否可繼續使用可能還有調整空間。

楊駿杰說，政府補助使用廚餘養豬戶裝設監控設備，台中養豬戶已申請補助裝設中。他說目前消息，今年年底前，經聯合檢查通過並獲地方政府同意的養豬場，全國統一於明年元旦起准許使用廚餘養豬一年，政策有可能適時調整。

台中市目前有168場養豬戶，養豬數9萬多頭，其中36場以廚餘養豬，養豬數4萬多頭占全台中近半數；台中有廚餘養豬戶說，台中市長盧秀燕上月在議會質詢中講台中未來要禁廚餘養豬，他們可理解市長的壓力，但養豬問題不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，如果沒有配套措施，今天宣布台中明天禁止廚餘養豬，明天台中市的廚餘將無人願意載運。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

最新廚餘養豬政策出爐…原則全面禁用廚餘養豬 給1年轉型最後期限

明年底前全面禁止廚餘養豬 竹市：3業者將全改用飼料餵養

竹縣廚餘養豬配合中央 明年底全面轉用飼料…轉型期加強查核、監控

廚餘太濕難燒 台中緊急租借脫水設備試車助乾濕分離

相關新聞

後年將全面禁用廚餘養豬 台中養豬協會：今天北上聽政策說明

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限；台中養豬協會總幹事楊駿杰表示，各...

年終回饋地方 后里、外埔、大甲、豐原居民麗寶門票只要199

麗寶樂園推出鄉親月優惠，即日起台中后里、外埔、大甲、豐原居民出示證件門票只要199元，原價全票899元，目前有全新糖果主...

亞洲大學醫療體系延伸北台中 豐中分院今天正式啟用

亞洲大學附屬醫院豐中分院今天正式啟用，亞大醫療體系在中部醫療版圖再添重要據點，分院院長陳衍仁強調，秉持創辦人蔡長海董事長...

中科台積電擴廠 周邊壅塞恐成地方噩夢

中科管理局統計，全球AI浪潮帶動園區成長動能，今年就業已逾6萬人，園區營業額預估今年有望再站上兆元關卡。但隨著台積電中科...

中科二林園區限水規定招商難 僅44家進駐

中科二林園區是國內面積最大的高科技生產用地，卻因供水量受限，招商不如預期。園區每日僅供應2萬噸用水，對高度依賴水資源的產...

全國最大公立健身房！6.1億元打造 中市太平國民暨兒童運動中心開幕

台中市太平國民暨兒童運動中心今開幕營運。市府全額自籌斥資逾6.1億元，打造全國最大公立健身房、室內溫水泳池與多元球類空間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。