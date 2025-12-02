亞洲大學醫療體系延伸北台中 豐中分院今天正式啟用
亞洲大學附屬醫院豐中分院今天正式啟用，亞大醫療體系在中部醫療版圖再添重要據點，分院院長陳衍仁強調，秉持創辦人蔡長海董事長堅持「以病人為中心」核心價值，院方斥資上億元重新改裝硬體，提供醫學中心等級醫療團隊品質，營造患者安心就醫環境，為明年底將啟用的豐原醫院打下基礎。
豐中分院前身為「英外科醫院」，位於豐原區中正路，創設於民國35年，後由中國醫藥大學附設醫院接辦，改制為中國醫藥大學附設醫院豐原分院，中醫大附醫與亞大醫院共組合作聯盟，經過整體策略調整後，決定由亞大醫院接手，為確保兩院無縫接軌，將近一年的磨合與溝通，終於通過衛生局嚴謹現場勘查，確定今天正式營運。
陳衍仁表示，亞大接手後的最大變革，針對院區舊有設施與服務流程進行全面升級，包括硬體環境的改建與軟體醫療服務的補強，期盼帶給豐原及鄰近地區民眾更安全、更舒適且更完善的就醫選擇。
他舉例，原建物是依舊法規興建，歷經多年使用後，逐漸不符現行醫療院所規範，包括空間尺度、無障礙動線或病房配置等，都難以承載現代醫療需求，確定由亞大醫院接手後，立即啟動硬體改建工程。
重建後病房空間與公共環境都達到最新的病床間距標準及無障礙規範，讓患者與家屬在治療過程中感受更高的安全性與舒適度，病房採自然採光、減壓配色與寬敞動線為主軸，加入現代化安全機制，注重防滑設計、緊急呼叫系統優化及多點監測設備，使臨床照護更便利、病患住院更安心。
陳衍仁指出，延續中醫大附醫原有的優質醫療基礎上，未來將會進一步延攬多位專科醫師，包括內科、外科與多個重要次專科，希望在既有基礎上補強診療能量，提供更全面的醫療服務。
陳衍仁表示，豐中分院與預計明年底正式啟用的「亞洲大學附設豐原醫院」將形成互補布局，扮演中台灣北端的重要醫療防線，注重民眾最在乎的急重難症處理能力、提升住院品質、加強長者照護與復健資源，也會結合社區醫療與健康促進服務，期盼讓豐原及鄰近鄉鎮民眾不用為就醫長途奔波。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言