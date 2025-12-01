全國最大公立健身房！6.1億元打造 中市太平國民暨兒童運動中心開幕
台中市太平國民暨兒童運動中心今開幕營運。市府全額自籌斥資逾6.1億元，打造全國最大公立健身房、室內溫水泳池與多元球類空間。市長盧秀燕說，場館試營運7天吸引逾3.5萬人次，顯示運動需求強勁。
盧秀燕指出，市府施政首要目標就是守護市民健康，台中市雖已建置約230座美樂地公園，但面對夏季高溫與雨季頻仍，民眾更需要室內運動環境，因此市府投入6.1億元，在人口突破20萬的太平區興建這座大型場館，全額由市府自有預算支應，今天場館的落成象徵市府對太平及鄰近地區的高度重視，也回應市民長期的運動需求。
盧秀燕形容，場館坐落於坪林森林公園內，是「森林裡的冒險基地」，整體空間以生態與自然為主題，讓民眾在綠意環繞的環境中運動。
運動局長游志祥說，場館興建為地上4層建築，1樓設有25米、8水道的室內溫水游泳池，並配置蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；2樓為時下最夯的器械皮拉提斯教室、飛輪教室、高空瑜珈教室及專屬兒童運動空間。
此外，3、4樓皆設有體適能中心，包含安全及陪伴的功能性銀髮樂齡專區、嶄露健康美的女性專區、紓壓且專業的拳擊區與八角競技擂台，總計多達160多個頂級器材。3樓同時設置多功能教室、桌球區、兒童遊戲區，以及可容納8面羽球場兼1座全場籃排球場的綜合球場；4樓則規劃撞球區、TRX教室、低空瑜珈與靜態課程教室等特色空間，提供多元的運動選擇需求。
值得一提的是，太平國兒運中心採BOT委外經營，市府要求物價合理、服務優質。其中最受關注的「女性游泳月票」特別放寬為40天期限，以照顧女性生理期的使用需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言