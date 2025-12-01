全國最大公立健身房！6.1億元打造 中市太平國民暨兒童運動中心開幕

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市太平國民暨兒童運動中心今開幕營運。記者趙容萱／攝影
台中市太平國民暨兒童運動中心今開幕營運。記者趙容萱／攝影

台中市太平國民暨兒童運動中心今開幕營運。市府全額自籌斥資逾6.1億元，打造全國最大公立健身房、室內溫水泳池與多元球類空間。市長盧秀燕說，場館試營運7天吸引逾3.5萬人次，顯示運動需求強勁。

盧秀燕指出，市府施政首要目標就是守護市民健康，台中市雖已建置約230座美樂地公園，但面對夏季高溫與雨季頻仍，民眾更需要室內運動環境，因此市府投入6.1億元，在人口突破20萬的太平區興建這座大型場館，全額由市府自有預算支應，今天場館的落成象徵市府對太平及鄰近地區的高度重視，也回應市民長期的運動需求。

盧秀燕形容，場館坐落於坪林森林公園內，是「森林裡的冒險基地」，整體空間以生態與自然為主題，讓民眾在綠意環繞的環境中運動。

運動局長游志祥說，場館興建為地上4層建築，1樓設有25米、8水道的室內溫水游泳池，並配置蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；2樓為時下最夯的器械皮拉提斯教室、飛輪教室、高空瑜珈教室及專屬兒童運動空間。

此外，3、4樓皆設有體適能中心，包含安全及陪伴的功能性銀髮樂齡專區、嶄露健康美的女性專區、紓壓且專業的拳擊區與八角競技擂台，總計多達160多個頂級器材。3樓同時設置多功能教室、桌球區、兒童遊戲區，以及可容納8面羽球場兼1座全場籃排球場的綜合球場；4樓則規劃撞球區、TRX教室、低空瑜珈與靜態課程教室等特色空間，提供多元的運動選擇需求。

值得一提的是，太平國兒運中心採BOT委外經營，市府要求物價合理、服務優質。其中最受關注的「女性游泳月票」特別放寬為40天期限，以照顧女性生理期的使用需求。

台中市太平國民暨兒童運動中心今開幕營運。記者趙容萱／攝影
台中市太平國民暨兒童運動中心今開幕營運。記者趙容萱／攝影

運動中心 教室 盧秀燕

延伸閱讀

斥資3.1億元！大里成功國中新校舍、活動中心、公有停車場今啟用

影／民調曝施政獲6成市民肯定 盧秀燕說話了

影／盧秀燕民調維持高檔 廖偉翔：顧好市政就是2026最強助攻

撐過非洲豬瘟重拾台中滿意度 盧秀燕回應了

相關新聞

中科二林園區限水規定招商難 僅44家進駐

中科二林園區是國內面積最大的高科技生產用地，卻因供水量受限，招商不如預期。園區每日僅供應2萬噸用水，對高度依賴水資源的產...

全國最大公立健身房！6.1億元打造 中市太平國民暨兒童運動中心開幕

台中市太平國民暨兒童運動中心今開幕營運。市府全額自籌斥資逾6.1億元，打造全國最大公立健身房、室內溫水泳池與多元球類空間...

影／南投村里民大會補助10年不變 縣府擬提高至15萬

隨人口型態改變，通訊發達，近年民眾參與村里民大會意願低落，南投全縣263個村里，今年僅20村里召開，只有5村里達補助門檻...

廚餘太濕難燒 台中緊急租借脫水設備試車助乾濕分離

台中文山焚化爐因廚餘含水量過高，日前一度停擺。台中市環保局緊急租借脫水設備，昨天安裝第1部開始試車，第2部3天後到位；未...

南投市推新福利！市民意外身故可領10萬元 明年上路

南投市民代表會通過多項社福政策，市長張嘉哲表示，明年確定加碼重陽敬老金，65至89歲長輩從1500元提高到2千元，90至...

新社花海暨台中國際花毯節 23天展期近400萬人次參觀創紀錄

「2025新社花海暨台中國際花毯節」活動今年整合中台灣八縣市農業行銷展售會，11月8日開幕，昨天落幕，23天展期共近40...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。