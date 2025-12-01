全國最大公立健身房！6.1億元打造 中市太平國民暨兒童運動中心開幕

台中市太平國民暨兒童運動中心今開幕營運。市府全額自籌斥資逾6.1億元，打造全國最大公立健身房、室內溫水泳池與多元球類空間。市長盧秀燕說，場館試營運7天吸引逾3.5萬人次，顯示運動需求強勁。

盧秀燕指出，市府施政首要目標就是守護市民健康，台中市雖已建置約230座美樂地公園，但面對夏季高溫與雨季頻仍，民眾更需要室內運動環境，因此市府投入6.1億元，在人口突破20萬的太平區興建這座大型場館，全額由市府自有預算支應，今天場館的落成象徵市府對太平及鄰近地區的高度重視，也回應市民長期的運動需求。

盧秀燕形容，場館坐落於坪林森林公園內，是「森林裡的冒險基地」，整體空間以生態與自然為主題，讓民眾在綠意環繞的環境中運動。

運動局長游志祥說，場館興建為地上4層建築，1樓設有25米、8水道的室內溫水游泳池，並配置蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；2樓為時下最夯的器械皮拉提斯教室、飛輪教室、高空瑜珈教室及專屬兒童運動空間。

此外，3、4樓皆設有體適能中心，包含安全及陪伴的功能性銀髮樂齡專區、嶄露健康美的女性專區、紓壓且專業的拳擊區與八角競技擂台，總計多達160多個頂級器材。3樓同時設置多功能教室、桌球區、兒童遊戲區，以及可容納8面羽球場兼1座全場籃排球場的綜合球場；4樓則規劃撞球區、TRX教室、低空瑜珈與靜態課程教室等特色空間，提供多元的運動選擇需求。