中科二林園區限水規定招商難 僅44家進駐

中科二林園區是國內面積最大的高科技生產用地，卻因供水量受限，招商不如預期。園區每日僅供應2萬噸用水，對高度依賴水資源的產業形成門檻，從2018年啟動招商至今，僅核准44家廠商、使用91公頃，占第一期可租164公頃的56%。

中科二林園區總面積達631公頃，其中產業用地344公頃。依環評要求，園區鎖定低用水、低排放的產業，包括精密機械、光電、IC、生技、綠能與電腦周邊等，目前已有矽品精密、合晶科技、成運汽車等39家公司進駐，累計投資金額達1162億元。

中科管理局表示，招商緩慢主因在於當初環評承諾很嚴格，除了要求廠商必須做到廢水全回收，或委由專業系統處理，更以每日總供水量以2萬噸為限，限制晶圓、面板、LED等高耗水產業進駐。

此外，部分企業規模不大、占地有限，也影響整體招商面積進展。管理局強調，未來將加強與地方溝通，並積極引進循環、綠能、資料中心等較符合環評條件的產業。

彰化縣環保聯盟指出，若園區位於北彰化，仍可與台中科技廊帶形成連結，但選在以農業為主的南彰化，不符合產業聚落邏輯，招商受挫早已可預期。至於水資源，彰化本就缺水，園區原規畫每日供水20萬噸，幾乎等同全縣用水量的一半，地方憂心廢水排放可能影響沿海潮間帶生態，因此經協商才降至現行2萬噸。

縣府經綠處強調，彰化具備全台最完整的綠能產業基地與精密機械供應鏈，產業韌性強，再加上台76線漢寶至草屯段快速道路即將銜接園區，交通條件改善，有利製造業布局。園區用地仍充足，加上「只租不售」政策可降低企業取得土地成本，鼓勵將資金投入研發與設備升級，縣府仍歡迎企業前往設廠投資。